СМИ назвали претендентов на пост министра энергетики Украины

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус и депутат Андрей Жупанин являются главными претендентами на пост министра энергетики Украины, передает в пятницу агентство РБК-Украина.
В среду Светлана Гринчук на фоне коррупционного скандала написала заявление о своей отставке с поста министра энергетики Украины. Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что на должность министра энергетики рассматривали главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого.
"Основными претендентами на пост министра энергетики являются народные депутаты Герус и Жупанин", - пишет агентство в Telegram-канале со ссылкой на источник. При этом отмечается, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий не рассматривается как основной кандидат с учетом его нежелания переходить из компании в систему исполнительной власти.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Министр энергетики Украины подала в отставку
12 ноября, 18:12