"Росатом" отметил рост киевской агрессии против объектов АЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 14.11.2025 (обновлено: 16:15 14.11.2025)
"Росатом" отметил рост киевской агрессии против объектов АЭС
© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкНововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Нововоронежская АЭС. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. "Росатом" отмечает рост агрессивности со стороны киевского режима непосредственно против объектов российской атомной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы отмечаем возрастание агрессивности со стороны киевского режима персонально, не случайно, именно против объектов российской атомной энергетики", - сказал Лихачев журналистам.
