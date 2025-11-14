Рейтинг@Mail.ru
На агрессию Киева в сторону АЭС будет дан адекватный ответ, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2025
14:50 14.11.2025
На агрессию Киева в сторону АЭС будет дан адекватный ответ, заявил Лихачев
На любую попытку агрессии Киева в сторону российских АЭС будет дан адекватный ответ, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.11.2025
Киев, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На агрессию Киева в сторону АЭС будет дан адекватный ответ, заявил Лихачев

Лихачев: на любую атаку Киева на российские АЭС будет дан адекватный ответ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. На любую попытку агрессии Киева в сторону российских АЭС будет дан адекватный ответ, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"На любую агрессию по нашим атомным станциям будет дан адекватный ответ", - сказал Лихачев журналистам
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Ядерная безопасность Запорожской АЭС абсолютно обеспечена, заявил Лихачев
КиевАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
