На агрессию Киева в сторону АЭС будет дан адекватный ответ, заявил Лихачев
На любую попытку агрессии Киева в сторону российских АЭС будет дан адекватный ответ, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.11.2025
Лихачев: на любую атаку Киева на российские АЭС будет дан адекватный ответ