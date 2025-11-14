Рейтинг@Mail.ru
Друзья Зеленского делают золотые унитазы за счет Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/ukraina-2054980369.html
Друзья Зеленского делают золотые унитазы за счет Европы, пишут СМИ
Друзья Зеленского делают золотые унитазы за счет Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
Друзья Зеленского делают золотые унитазы за счет Европы, пишут СМИ
Коррупционный скандал в сфере энергетики Украины был предсказуем, так как европейские страны финансировали одну из самых коррумпированных стран мира, пока... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:36:00+03:00
2025-11-14T13:36:00+03:00
в мире
украина
италия
европа
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251113/pobeg-2054856255.html
https://ria.ru/20251114/zelenskij-2054931578.html
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2054934730.html
украина
италия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, италия, европа, владимир зеленский, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Италия, Европа, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Друзья Зеленского делают золотые унитазы за счет Европы, пишут СМИ

Verità: друзья Зеленского устанавливали себе золотые унитазы на деньги Европы

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 14 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал в сфере энергетики Украины был предсказуем, так как европейские страны финансировали одну из самых коррумпированных стран мира, пока друзья Владимира Зеленского устанавливали себе золотую сантехнику на деньги европейцев, пишет в пятницу итальянская газета Verità.
Издание сравнивает коррупционный скандал на Украине с серией судебных процессов в Италии начала 90-х, направленных против проникновения мафии в правоохранительные органы и политическую систему, которые получили название "Танджентополи".
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
"Украинский "Танджентополи" был предсказуем: мы финансировали одну из самых коррумпированных стран мира, делая вид, что это образец демократии. И мы продолжаем защищать президента, как будто он ни при чем", - говорится в статье газеты под заголовком "Друзья Зеленского делают золотые унитазы на наши деньги".
Кроме того, Verità обращает внимание на то что украинские солдаты находятся в бедственном положении, а мирные жители терпят постоянные перебои с электричеством, в то время как окружение Зеленского присваивает миллионы долларов, вымогая взятки и устанавливая 10-15-процентную наценку на энергоносители.
По мнению источника, нынешний процесс позволил обнаружить, что министры, советники и бизнесмены на Украине обогатились на конфликте, тогда как Европа заплатила за это стремительным ростом цен на газ и миллиардами долларов помощи на военные нужды.
"Один из его (Зеленского - ред.) самых доверенных помощников бежал за границу, едва избежав ареста. Следователи Антикоррупционной прокуратуры – судебного органа, который сам Зеленский перед летом не смог закрыть из-за общественных протестов, – обнаружили в доме беглеца золотые унитазы, золотые биде и золотые краны. Необузданная и отвратительная роскошь, потому что она — плод страданий миллионов соотечественников", - говорится в статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Медведев рассказал, кто сдал Зеленского
Вчера, 10:12
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В США сделали жесткое заявление о Зеленском из-за скандала на Украине
Вчера, 10:26
 
В миреУкраинаИталияЕвропаВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала