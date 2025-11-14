РИМ, 14 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал в сфере энергетики Украины был предсказуем, так как европейские страны финансировали одну из самых коррумпированных стран мира, пока друзья Владимира Зеленского устанавливали себе золотую сантехнику на деньги европейцев, пишет в пятницу итальянская газета Коррупционный скандал в сфере энергетики Украины был предсказуем, так как европейские страны финансировали одну из самых коррумпированных стран мира, пока друзья Владимира Зеленского устанавливали себе золотую сантехнику на деньги европейцев, пишет в пятницу итальянская газета Verità

Издание сравнивает коррупционный скандал на Украине с серией судебных процессов в Италии начала 90-х, направленных против проникновения мафии в правоохранительные органы и политическую систему, которые получили название "Танджентополи".

"Украинский "Танджентополи" был предсказуем: мы финансировали одну из самых коррумпированных стран мира, делая вид, что это образец демократии. И мы продолжаем защищать президента, как будто он ни при чем", - говорится в статье газеты под заголовком "Друзья Зеленского делают золотые унитазы на наши деньги".

Кроме того, Verità обращает внимание на то что украинские солдаты находятся в бедственном положении, а мирные жители терпят постоянные перебои с электричеством, в то время как окружение Зеленского присваивает миллионы долларов, вымогая взятки и устанавливая 10-15-процентную наценку на энергоносители.

По мнению источника, нынешний процесс позволил обнаружить, что министры, советники и бизнесмены на Украине обогатились на конфликте, тогда как Европа заплатила за это стремительным ростом цен на газ и миллиардами долларов помощи на военные нужды.

"Один из его (Зеленского - ред.) самых доверенных помощников бежал за границу, едва избежав ареста. Следователи Антикоррупционной прокуратуры – судебного органа, который сам Зеленский перед летом не смог закрыть из-за общественных протестов, – обнаружили в доме беглеца золотые унитазы, золотые биде и золотые краны. Необузданная и отвратительная роскошь, потому что она — плод страданий миллионов соотечественников", - говорится в статье.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.