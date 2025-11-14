Рейтинг@Mail.ru
08:28 14.11.2025
Стали известны новые детали дела о подготовке убийства по заказу Украины
Стали известны новые детали дела о подготовке убийства по заказу Украины
Задержание агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство одного из высших должностных лиц России.
украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
Стали известны новые детали дела о подготовке убийства по заказу Украины

Завербованная украинскими спецслужбами женщина готовила убийство за метадон

МОСКВА, 14 ноя, РИА Новости. Одна из задержанных за подготовку по заданию украинских спецслужб убийства одного из высших должностных лиц РФ делала это за метадон, следует из видео, опубликованного ФСБ.
"В мессенджере IMO я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и делать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали", - говорит задержанная на видео.
В ФСБ раскрыли, какие теракты готовит Украина
УкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
