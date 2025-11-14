https://ria.ru/20251114/ukraina-2054916203.html
Стали известны новые детали дела о подготовке убийства по заказу Украины
Стали известны новые детали дела о подготовке убийства по заказу Украины - РИА Новости, 14.11.2025
Стали известны новые детали дела о подготовке убийства по заказу Украины
Одна из задержанных за подготовку по заданию украинских спецслужб убийства одного из высших должностных лиц РФ делала это за метадон, следует из видео,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T08:28:00+03:00
2025-11-14T08:28:00+03:00
2025-11-14T08:28:00+03:00
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054915198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4973d3282ce1681bfc14821f6c17b56.jpg
https://ria.ru/20251114/kiev-2054913634.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054915198_59:0:1499:1080_1920x0_80_0_0_0369e115e754c445d4ea8680f885c468.jpg
Задержание агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство одного из высших должностных лиц России.
2025-11-14T08:28
true
PT6M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
Стали известны новые детали дела о подготовке убийства по заказу Украины
Завербованная украинскими спецслужбами женщина готовила убийство за метадон