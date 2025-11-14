Рейтинг@Mail.ru
В "Миротворец" внесли польского активиста Бонкевича - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/ukraina-2054905559.html
В "Миротворец" внесли польского активиста Бонкевича
В "Миротворец" внесли польского активиста Бонкевича - РИА Новости, 14.11.2025
В "Миротворец" внесли польского активиста Бонкевича
Праворадикального польского активиста Роберта Бонкевича внести в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой данных. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T06:06:00+03:00
2025-11-14T06:06:00+03:00
в мире
польша
германия
ватикан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:370:2982:2047_1920x0_80_0_0_64c2dd6b71680bf89fcfc6b351239f57.jpg
https://ria.ru/20251112/mirotvorets-2054504475.html
https://ria.ru/20250916/baza-2042348709.html
польша
германия
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_a31f632cf30032e71cfe7ec7b5d802f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, ватикан
В мире, Польша, Германия, Ватикан
В "Миротворец" внесли польского активиста Бонкевича

Польского праворадикального активиста Бонкевича внесли на сайт "Миротворец"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Праворадикального польского активиста Роберта Бонкевича внести в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой данных.
Бонкевич известен организацией уличных мероприятий праворадикального характера, в последнее время он руководит так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Еще четырех фигурантов дела о коррупции на Украине внесли в "Миротворец"
12 ноября, 15:31
Его данные были занесены в "Миротворец" 13 ноября. Там указано, что Бонкевич "формирует атмосферу враждебности и недоверия, в которой украинцы в Польше чувствуют себя чужими и небезопасными".
В 2022 году суд приговорил его к 10 тысячам злотых (около 2,5 тысячи долларов) штрафа после того, как он сбросил с лестницы церкви общественную активистку Катадину Августинек, известную как Бабушка Кася, во время демонстрации сторонников отмены запрета абортов в Польше.
Польский епископ 11 ноября Антоний Длугош публично поддержал Бонкевича, руководящего так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией. Тринадцатого июля епископ Веслав Меринг заявил: "нами правят люди, называющие себя немцами". Министерство иностранных дел Польши выразило Ватикану протест.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Двухлетнюю девочку из России внесли в скандальную базу "Миротворец"
16 сентября, 21:56
 
В миреПольшаГерманияВатикан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала