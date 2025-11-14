https://ria.ru/20251114/ukraina-2054905559.html
В "Миротворец" внесли польского активиста Бонкевича
В "Миротворец" внесли польского активиста Бонкевича - РИА Новости, 14.11.2025
В "Миротворец" внесли польского активиста Бонкевича
Праворадикального польского активиста Роберта Бонкевича внести в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой данных. РИА Новости, 14.11.2025
https://ria.ru/20251112/mirotvorets-2054504475.html
https://ria.ru/20250916/baza-2042348709.html
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Праворадикального польского активиста Роберта Бонкевича внести в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой данных.
Бонкевич известен организацией уличных мероприятий праворадикального характера, в последнее время он руководит так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией
.
Его данные были занесены в "Миротворец" 13 ноября. Там указано, что Бонкевич "формирует атмосферу враждебности и недоверия, в которой украинцы в Польше
чувствуют себя чужими и небезопасными".
В 2022 году суд приговорил его к 10 тысячам злотых (около 2,5 тысячи долларов) штрафа после того, как он сбросил с лестницы церкви общественную активистку Катадину Августинек, известную как Бабушка Кася, во время демонстрации сторонников отмены запрета абортов в Польше.
Польский епископ 11 ноября Антоний Длугош публично поддержал Бонкевича, руководящего так называемыми "гражданскими патрулями", которые пытаются проверять документы у граждан, пересекающих границу с Германией. Тринадцатого июля епископ Веслав Меринг заявил: "нами правят люди, называющие себя немцами". Министерство иностранных дел Польши выразило Ватикану
протест.