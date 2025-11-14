МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подпольщики сожгли машину ТЦК в Харькове, чтобы помочь согражданам избежать насильственной мобилизации, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.

"Наши соратники из Харькова выследили место стоянки одного автомобиля ТЦК, молодые и бравые партизаны решили ее уничтожить", — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что подпольщики тем самым "уменьшают потенциал ТЦК" и помогают бороться с насильственной мобилизацией, которая продолжает набирать обороты в Харькове.

"В прифронтовом Харькове людоловы из ТЦК не считают население за людей. Собирают всех оставшихся в городе мужчин, ведь у всех ТЦКашников планы по поимке и отправке на фронт", — добавил представитель Stop Grave.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.