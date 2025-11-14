Рейтинг@Mail.ru
Подпольщики сожгли машину ТЦК в Харькове - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/ukraina-2054891306.html
Подпольщики сожгли машину ТЦК в Харькове
Подпольщики сожгли машину ТЦК в Харькове - РИА Новости, 14.11.2025
Подпольщики сожгли машину ТЦК в Харькове
Подпольщики сожгли машину ТЦК в Харькове, чтобы помочь согражданам избежать насильственной мобилизации, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T03:12:00+03:00
2025-11-14T03:12:00+03:00
в мире
харьков
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011630423_0:101:789:544_1920x0_80_0_0_49c00562dcba7d4a0c755812a7080ccb.jpg
https://ria.ru/20250322/nikolaev-2006691247.html
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054644407.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011630423_0:112:788:703_1920x0_80_0_0_5f7ba2e3e7af2ff86424b38d8dcd958f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Харьков, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Подпольщики сожгли машину ТЦК в Харькове

В Харькове подпольщики сожгли машину ТЦК, чтобы помочь согражданам

© СоцсетиСотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Кадр видео
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Соцсети
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подпольщики сожгли машину ТЦК в Харькове, чтобы помочь согражданам избежать насильственной мобилизации, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Наши соратники из Харькова выследили место стоянки одного автомобиля ТЦК, молодые и бравые партизаны решили ее уничтожить", — рассказал собеседник агентства.
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Жители Николаева сожгли машину сотрудника военкомата
22 марта, 19:05
Он подчеркнул, что подпольщики тем самым "уменьшают потенциал ТЦК" и помогают бороться с насильственной мобилизацией, которая продолжает набирать обороты в Харькове.
"В прифронтовом Харькове людоловы из ТЦК не считают население за людей. Собирают всех оставшихся в городе мужчин, ведь у всех ТЦКашников планы по поимке и отправке на фронт", — добавил представитель Stop Grave.
Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Пленный рассказал, сколько сотрудники ТЦК получают за мобилизованных
Вчера, 03:59
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреХарьковУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала