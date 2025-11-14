МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подпольщики сожгли машину ТЦК в Харькове, чтобы помочь согражданам избежать насильственной мобилизации, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Наши соратники из Харькова выследили место стоянки одного автомобиля ТЦК, молодые и бравые партизаны решили ее уничтожить", — рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что подпольщики тем самым "уменьшают потенциал ТЦК" и помогают бороться с насильственной мобилизацией, которая продолжает набирать обороты в Харькове.
"В прифронтовом Харькове людоловы из ТЦК не считают население за людей. Собирают всех оставшихся в городе мужчин, ведь у всех ТЦКашников планы по поимке и отправке на фронт", — добавил представитель Stop Grave.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
