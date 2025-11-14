Жителя Хабаровска обвинили в избиении сожительницы до смерти ремнем

ХАБАРОВСК, 14 ноя - РИА Новости. Руками и ремнём забил до смерти свою сожительницу житель Хабаровска, теперь его ждет суд, сообщает следственное управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Следствие установило, что в конце августа у местного жителя и его сожительницы произошел конфликт, вызванный чрезмерным употреблением алкоголя последней. Фигурант, разгневанный поведением женщины, нанес ей многочисленные удары руками по телу и голове, в том числе ремнем с металлической пряжкой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.