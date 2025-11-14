https://ria.ru/20251114/ubiystvo-2054896040.html
Жителя Хабаровска обвинили в избиении сожительницы до смерти ремнем
происшествия
хабаровск
хабаровский край
еврейская автономная область
следственный комитет россии (ск рф)
ХАБАРОВСК, 14 ноя - РИА Новости. Руками и ремнём забил до смерти свою сожительницу житель Хабаровска, теперь его ждет суд, сообщает следственное управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Следствие установило, что в конце августа у местного жителя и его сожительницы произошел конфликт, вызванный чрезмерным употреблением алкоголя последней. Фигурант, разгневанный поведением женщины, нанес ей многочисленные удары руками по телу и голове, в том числе ремнем с металлической пряжкой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
"Северным межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего местного жителя в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.