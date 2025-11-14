Рейтинг@Mail.ru
Жителя Хабаровска обвинили в избиении сожительницы до смерти ремнем
04:10 14.11.2025 (обновлено: 05:19 14.11.2025)
Жителя Хабаровска обвинили в избиении сожительницы до смерти ремнем
Жителя Хабаровска обвинили в избиении сожительницы до смерти ремнем
Руками и ремнём забил до смерти свою сожительницу житель Хабаровска, теперь его ждет суд, сообщает следственное управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской... РИА Новости, 14.11.2025
происшествия
хабаровск
хабаровский край
еврейская автономная область
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
хабаровский край
еврейская автономная область
2025
происшествия, хабаровск, хабаровский край, еврейская автономная область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Хабаровска обвинили в избиении сожительницы до смерти ремнем

Жителя Хабаровска обвинили в том, что он руками и ремнем забил свою сожительницу

ХАБАРОВСК, 14 ноя - РИА Новости. Руками и ремнём забил до смерти свою сожительницу житель Хабаровска, теперь его ждет суд, сообщает следственное управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Следствие установило, что в конце августа у местного жителя и его сожительницы произошел конфликт, вызванный чрезмерным употреблением алкоголя последней. Фигурант, разгневанный поведением женщины, нанес ей многочисленные удары руками по телу и голове, в том числе ремнем с металлической пряжкой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
"Северным межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего местного жителя в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ПроисшествияХабаровскХабаровский крайЕврейская автономная областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
