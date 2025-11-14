https://ria.ru/20251114/turtsija-2054945768.html
Смерть россиянки в отеле в Аланье расследуют, заявили в генконсульстве
СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Турецкие компетентные органы проведут судмедэкспертизу для установления причины смерти российской туристки в Аланье, известно, что она обращалась к врачам в Турции с жалобами на самочувствие, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Турецкие СМИ сообщили 11 ноября, что 63-летняя туристка из РФ
скончалась в отеле в квартале Кызларпынары.
"По информации турецкой стороны, 11 ноября в номере одного из отелей города Аланья
было обнаружено тело российской туристки, 1962 года рождения. Генконсульство России в Анталье
незамедлительно установило контакт с турецкими властями по данной ситуации. По имеющимся сведениям, россиянка находилась на отдыхе в Турции
со своими родственниками. 9 ноября она обращалась в местное медучреждение с жалобами на проблемы со здоровьем", - сообщили дипломаты.
"Для установления причины смерти турецкими компетентными органами будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Со своей стороны генконсульство держит данный вопрос на контроле и готово оказать родственникам российской гражданки необходимое консульское содействие, в том числе в вопросе оформления документов для отправки тела на родину", - подчеркнули в генконсульстве.