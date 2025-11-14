Смерть россиянки в отеле в Аланье расследуют, заявили в генконсульстве

СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Турецкие компетентные органы проведут судмедэкспертизу для установления причины смерти российской туристки в Аланье, известно, что она обращалась к врачам в Турции с жалобами на самочувствие, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.

"Для установления причины смерти турецкими компетентными органами будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Со своей стороны генконсульство держит данный вопрос на контроле и готово оказать родственникам российской гражданки необходимое консульское содействие, в том числе в вопросе оформления документов для отправки тела на родину", - подчеркнули в генконсульстве.