Рейтинг@Mail.ru
Смерть россиянки в отеле в Аланье расследуют, заявили в генконсульстве - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/turtsija-2054945768.html
Смерть россиянки в отеле в Аланье расследуют, заявили в генконсульстве
Смерть россиянки в отеле в Аланье расследуют, заявили в генконсульстве - РИА Новости, 14.11.2025
Смерть россиянки в отеле в Аланье расследуют, заявили в генконсульстве
Турецкие компетентные органы проведут судмедэкспертизу для установления причины смерти российской туристки в Аланье, известно, что она обращалась к врачам в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:29:00+03:00
2025-11-14T11:29:00+03:00
россия
турция
анталья (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
https://ria.ru/20251111/egipet-2054258044.html
россия
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, анталья (провинция)
Россия, Турция, Анталья (провинция)
Смерть россиянки в отеле в Аланье расследуют, заявили в генконсульстве

В Турции после смерти россиянки в отеле Аланье проведут судмедэкспертизу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Турецкие компетентные органы проведут судмедэкспертизу для установления причины смерти российской туристки в Аланье, известно, что она обращалась к врачам в Турции с жалобами на самочувствие, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Турецкие СМИ сообщили 11 ноября, что 63-летняя туристка из РФ скончалась в отеле в квартале Кызларпынары.
"По информации турецкой стороны, 11 ноября в номере одного из отелей города Аланья было обнаружено тело российской туристки, 1962 года рождения. Генконсульство России в Анталье незамедлительно установило контакт с турецкими властями по данной ситуации. По имеющимся сведениям, россиянка находилась на отдыхе в Турции со своими родственниками. 9 ноября она обращалась в местное медучреждение с жалобами на проблемы со здоровьем", - сообщили дипломаты.
"Для установления причины смерти турецкими компетентными органами будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Со своей стороны генконсульство держит данный вопрос на контроле и готово оказать родственникам российской гражданки необходимое консульское содействие, в том числе в вопросе оформления документов для отправки тела на родину", - подчеркнули в генконсульстве.
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Появились подробности о погибших и пострадавших в ДТП с россиянами в Египте
11 ноября, 16:55
 
РоссияТурцияАнталья (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала