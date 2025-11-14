В Москве провели подготовку столичных цветников к зиме

"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Привели в порядок клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, обработали их от болезней и вредителей, провели обрезку. После завершения работ задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму", – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.