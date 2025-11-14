https://ria.ru/20251114/tsvetniki-2055017750.html
В Москве провели подготовку столичных цветников к зиме
В Москве провели подготовку столичных цветников к зиме - РИА Новости, 14.11.2025
В Москве провели подготовку столичных цветников к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по подготовке столичных цветников к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по подготовке столичных цветников к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Привели в порядок клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, обработали их от болезней и вредителей, провели обрезку. После завершения работ задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму", – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что специалисты провели подкормку растений, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость, очистили клумбы от мусора и сорняков, обработали многолетники от болезней и вредителей, провели обрезку растений, закрыли кустовые розы специальным защитным материалом.