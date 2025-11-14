Рейтинг@Mail.ru
В Москве провели подготовку столичных цветников к зиме
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:56 14.11.2025
В Москве провели подготовку столичных цветников к зиме
В Москве провели подготовку столичных цветников к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по подготовке столичных цветников к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 14.11.2025
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве провели подготовку столичных цветников к зиме

В Москве выполнили работы по подготовке столичных цветников к зиме

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЦветник на Пушкинской площади в Москве
Цветник на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Цветник на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по подготовке столичных цветников к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Привели в порядок клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, обработали их от болезней и вредителей, провели обрезку. После завершения работ задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму", – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что специалисты провели подкормку растений, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость, очистили клумбы от мусора и сорняков, обработали многолетники от болезней и вредителей, провели обрезку растений, закрыли кустовые розы специальным защитным материалом.
Фонтан в Царицынском парке Москвы - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Москве подготовили фонтаны к зиме
1 ноября, 12:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
