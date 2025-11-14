"Мой экспорт": новый этап цифровизации региональных экспортных услуг

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В эпоху цифровизации экономики трансформация внешнеторговой деятельности неизбежна, сосредоточение всех услуг в единой цифровой среде упрощает доступ к информации и заказам для всех участников экспортной деятельности, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"Государственная платформа "Мой экспорт" Российского экспортного центра служит такой экосистемой, где размещен Единый каталог услуг, который включает, в том числе, и региональные меры поддержки", - говорится в сообщении.

Эта инициатива, реализуемая в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", призвана кардинально упростить путь российских предпринимателей на мировые рынки. В феврале 2025 года на заседании Комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" был одобрен Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Этот инновационный механизм предполагает полный перевод всех региональных услуг в сфере внешнеторговой деятельности в электронный формат.

Для обеспечения работы по новому стандарту Российский экспортный центр разработал и успешно внедрил расширенную функциональность на платформе "Мой экспорт". Теперь провайдеры услуг могут легко формировать проекты заявлений, которые будут доступны для заполнения и заказа пользователями платформы.

"Это означает, что любая организация, предоставляющая услугу или меру поддержки в сфере экспорта, сможет теперь разместить ее на платформе "Мой экспорт" и оказывать услугу в электронном виде, причем для этого не потребуется специальных знаний в области информационных технологий, а также дополнительных финансовых расходов оператора услуги", — уточнили в РЭЦ.

В текущем году в реализации этого проекта участвуют 14 пилотных субъектов Российской Федерации. Процесс цифровизации региональных услуг разбит на три этапа, охватывающих весь год.

Лидером по внедрению Цифрового стандарта стала Кировская область. Уже с 1 октября 2025 года пользователи платформы "Мой экспорт" из этого региона могут в электронном виде оформлять заявки на следующие услуги: "Информационная кампания для действующих и потенциальных экспортеров Кировской области", "Мероприятия с Торговыми представителями по вопросам развития экспорта промышленных предприятий Кировской области".

"Центр поддержки экспорта Кировской области открыл доступ к региональным услугам на платформе "Мой экспорт". Теперь подать заявку на "Час с Торговым представителем" и на получение консультации об услугах центра и планируемых мероприятиях можно в онлайн формате", — поделился губернатор Кировской области Александр Соколов.

С 1 ноября 2025 года к проекту присоединились субъекты Российской Федерации, предусмотренные вторым этапом внедрения Цифрового стандарта. Среди них: Владимирская область, Курская область, Республика Адыгея, город Севастополь, Томская область, Тюменская область и Ярославская область.

"Внедрение Цифрового стандарта — это необходимый в современных условиях процесс, позволяющий использовать актуальные инструменты и идти в ногу со временем. Этот масштабный проект поэтапно переводит региональные услуги в электронный формат, делая государственную поддержку экспорта максимально доступной, прозрачной и эффективной для всех российских компаний, стремящихся к расширению своего присутствия на мировых рынках. Особенно важно и ценно, что субъекты Российской Федерации, понимая значимость проекта, самостоятельно изъявляют желание участвовать во внедрении Цифрового стандарта", — прокомментировал вице-президент РЭЦ Владимир Смирнов.

Так, руководство Смоленской области обратилось в Российский экспортный центр с предложением об участии. В результате услуга "Выдача сертификатов соответствия "Сделано в Смоленске" уже оцифрована и доступна пользователям на платформе "Мой экспорт".

"Для Смоленской области, активно развивающей свою экспортную стратегию, внедрение Цифрового стандарта на платформе "Мой экспорт" является стратегическим инструментом поддержки наших компаний. Теперь наши региональные производители могут не только оперативно получать государственную поддержку, но и в электронном виде оформлять сертификаты "Сделано в Смоленске", что значительно упрощает процесс подтверждения качества и уникальности продукции на международных рынках. Это важный шаг к повышению конкурентоспособности нашего регионального бренда", — прокомментировал губернатор Смоленской области Василий Анохин.