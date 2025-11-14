Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по тренировочному лагерю боевиков ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/tserkov-2054939549.html
ВС России ударили по тренировочному лагерю боевиков ВСУ в Киевской области
ВС России ударили по тренировочному лагерю боевиков ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 14.11.2025
ВС России ударили по тренировочному лагерю боевиков ВСУ в Киевской области
Удар нанесен по тренировочному лагерю боевиков в пригороде Белой Церкви Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:52:00+03:00
2025-11-14T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
белая церковь (город)
киевская область
киев
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_314d5028106301467a9359003a64d395.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белая церковь (город)
киевская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_2ad0701144d880e3ad95923596da6dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белая церковь (город), киевская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белая Церковь (город), Киевская область, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России ударили по тренировочному лагерю боевиков ВСУ в Киевской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по тренировочному лагерю боевиков под Белой Церковью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по тренировочному лагерю боевиков в пригороде Белой Церкви Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Белой Церкви, в западном пригороде, подтверждается прилет по тренировочному лагерю боевиков", - заявил Лебедев.
В ночь на пятницу украинские СМИ не менее семи раз сообщали о взрывах в Киеве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелая Церковь (город)Киевская областьКиевСергей ЛебедевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала