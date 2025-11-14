https://ria.ru/20251114/tserkov-2054939549.html
ВС России ударили по тренировочному лагерю боевиков ВСУ в Киевской области
ВС России ударили по тренировочному лагерю боевиков ВСУ в Киевской области
Удар нанесен по тренировочному лагерю боевиков в пригороде Белой Церкви Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:52:00+03:00
ВС России ударили по тренировочному лагерю боевиков ВСУ в Киевской области
Лебедев: ВС РФ нанесли удар по тренировочному лагерю боевиков под Белой Церковью