В Москве состоялась церемония награждения "Топ-менеджеры НПБК 2025"

МОСКВА, 14 ноя - Центр развития бизнес-коммуникаций. В рамках Недели рекламы 14 ноября в Москве состоялось одно из самых ожидаемых событий года — церемония награждения лауреатов премии "Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций".

Премия "Топ-менеджеры НПБК", учрежденная Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Центром развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке крупнейших отраслевых союзов, является единственной в стране инициативой, которая системно проводит комплексную оценку персональных достижений топ-менеджеров в сфере бизнес-коммуникаций.

В этом году на церемонии собрались первые лица ведущих российских компаний, представители органов государственной власти, ключевые игроки коммуникационного рынка и иностранные делегаты Московского международного фестиваля рекламы Red Apple. Гостей приветствовали народная артистка России Нонна Гришаева и заслуженный артист России Александр Олешко, а музыкальным открытием вечера стал концерт народной артистки России Валерии.

В торжественной атмосфере были объявлены имена топ-менеджеров 2025 года — руководителей, чьи управленческие решения и стратегические инициативы определяют направление развития отрасли. Среди них — представители крупнейших брендов, медийных структур и агентств, формирующих повестку деловых коммуникаций в России.

Лауреаты премии 2025 года

В категории "Бренды" награды получили руководители крупнейших компаний, чьи решения формируют потребительские тренды и стандарты отрасли.

Автомобили и сопутствующие товары

- исполнительный директор по маркетингу и клиентскому опыту индустрии "Авто" ПАО "Сбербанк" Ксения Краснобаева;

- директор по маркетингу LADA Анна Курочкина.

Банки и страхование

- руководитель направления стратегических коммуникаций Т-Банка Александр Леонов;

- старший управляющий директор Сбербанка, начальник управления маркетинга экосистемы B2C Денис Охримович .

Бытовая техника и электроника

- старший PR и ESG-директор LG Electronics Татьяна Шахнес.

Государственный сектор

- директор ГАУ "Медиацентр Комплекса социального развития Москвы" Владимир Ловков.

Мебель и предметы интерьера

- директор по маркетингу Группы компаний "Аскона" Наталия Пушко.

Общественное питание и рестораны

- старший вице-президент по маркетингу, стратегическому планированию и доставке "Вкусно — и Точка" Дарья Назаркина.

Ретейл

- руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью сети "Дикси" Наталья Тихонова;

- экс-директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту торговой сети "Перекресток" Снежана Черногорцева.

Телеком и услуги связи

- вице-президент по маркетингу группы компаний "Ростелеком" Егор Бормусов.

Фармацевтика

- руководитель отдела маркетинга безрецептурных препаратов фармфирмы "Сотекс" Любовь Лемешева.

Е-commerce

- директор по маркетингу и монетизации OZON Олег Дорожок.

- старший директор по центральному маркетингу "Авито" Евгения Одинцова.

ИТ и инновации

- управляющий директор Hybrid Russia, вице-президент по программатик технологиям Hybrid Global Дмитрий Федосеев.

В блоке "Агентства" награды получили руководители, стоящие за ключевыми коммуникационными проектами и трансформацией индустрии.

Диджитал-агентства

- управляющий директор Realweb Варвара Пархоменко.

Сейлз-хаусы

- генеральный директор и сооснователь сейлз-хауса ЭКРАН Екатерина Богдан.

Холдинги и группы

- генеральный директор JAMI LUP Юлия Долгова;

- генеральный директор Group4Media Мария Колосова;

- главный операционный директор группы компаний Okkam Куркина Дарья;

- директор по закупкам ТВ-рекламы Media Direction Group Илья Куценко;

- генеральный директор СберМаркетинга Дмитрий Орченко;

- вице-президент по трансформации бизнеса группы компаний "Родная Речь" Юрий Панов;

- генеральный директор группы АДВ Андрей Чуваев;

- генеральный директор международной платформы Kokoc Group Александр Шокуров.

Event-агентства

- исполнительный директор AVM Media Валентина Митрошенкова.

Отдельный блок церемонии был посвящен представителям медиарынка — тем, кто формирует общественный дискурс, создает смыслы и удерживает доверие аудитории.

Медиаплатформы

- экс-CEO МТС AdTech Елена Мельникова;

- управляющий директор X5 Media Каролина Соколова.

Медиахолдинги

- председатель совета директоров медиахолдинга 8MEDIA Андрей Бургарт;

- директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала "Рамблер" Анна Иванова;

- исполнительный директор и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Колева;

- заместитель генерального директора Газпром-Медиа Холдинга Борис Ханчалян.

Новые медиа

- управляющий директор RWB Media Борис Пешняк.

Радио

- главный редактор радиостанции "Бизнес ФМ" Илья Копелевич.

Социальные сети

- генеральный директор социальной сети LOOKY Анна Баринова.

Спутниковое и кабельное ТВ

- генеральный директор медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Роберт Гндолян.

Телевидение

- коммерческий директор АО "Телекомпания НТВ" Ланна Антонова;

- генеральный директор АО "ТВ Центр" Юлия Быстрицкая;

- директор по маркетингу ТНТ/ТНТ4, АО "ТНТ-Телесеть" Анна Годунова;

- заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ АО "Первый канал" Кирилл Клейменов;

- заместитель генерального директора ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" Марина Разумова;

- коммерческий директор телеканала "Матч ТВ" Денис Сотников.

Отдельного признания удостоились лауреаты специальной номинации "Устойчивый успех", символизирующей долгосрочную стратегическую эффективность и лидерство. Эта награда присуждается руководителям, которые уже ранее были удостоены статуэток в основных блоках премии, закрепляя их статус постоянных лидеров отрасли.

- генеральный директор медиахолдинга Independent Media Наталья Веснина;

- генеральный директор СберСеллер Наталья Дмитриева;

- управляющий партнёр SkyAlliance Василий Туровец;

- основатель и генеральный директор Hybrid Global Дмитрий Чеклов.

Церемония прошла в рамках Недели рекламы в Москве. Организатором проекта выступил Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). Премия "Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций" была учреждена в 2019 году и за годы существования стала знаковым событием для профессионального сообщества, объединяя лидеров, формирующих интеллектуальный и деловой облик современной России.