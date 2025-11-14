В Москве состоялась церемония награждения "Топ-менеджеры НПБК 2025"

МОСКВА, 14 ноя - Центр развития бизнес-коммуникаций. В рамках Недели рекламы 14 ноября в Москве состоялось одно из самых ожидаемых событий года — церемония награждения лауреатов премии "Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций".
Премия "Топ-менеджеры НПБК", учрежденная Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Центром развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке крупнейших отраслевых союзов, является единственной в стране инициативой, которая системно проводит комплексную оценку персональных достижений топ-менеджеров в сфере бизнес-коммуникаций.
В этом году на церемонии собрались первые лица ведущих российских компаний, представители органов государственной власти, ключевые игроки коммуникационного рынка и иностранные делегаты Московского международного фестиваля рекламы Red Apple. Гостей приветствовали народная артистка России Нонна Гришаева и заслуженный артист России Александр Олешко, а музыкальным открытием вечера стал концерт народной артистки России Валерии.
В торжественной атмосфере были объявлены имена топ-менеджеров 2025 года — руководителей, чьи управленческие решения и стратегические инициативы определяют направление развития отрасли. Среди них — представители крупнейших брендов, медийных структур и агентств, формирующих повестку деловых коммуникаций в России.
Лауреаты премии 2025 года
В категории "Бренды" награды получили руководители крупнейших компаний, чьи решения формируют потребительские тренды и стандарты отрасли.
Автомобили и сопутствующие товары
- исполнительный директор по маркетингу и клиентскому опыту индустрии "Авто" ПАО "Сбербанк" Ксения Краснобаева;
- директор по маркетингу LADA Анна Курочкина.
Банки и страхование
- руководитель направления стратегических коммуникаций Т-Банка Александр Леонов;
- старший управляющий директор Сбербанка, начальник управления маркетинга экосистемы B2C Денис Охримович .
Бытовая техника и электроника
- старший PR и ESG-директор LG Electronics Татьяна Шахнес.
Государственный сектор
- директор ГАУ "Медиацентр Комплекса социального развития Москвы" Владимир Ловков.
Мебель и предметы интерьера
- директор по маркетингу Группы компаний "Аскона" Наталия Пушко.
Общественное питание и рестораны
- старший вице-президент по маркетингу, стратегическому планированию и доставке "Вкусно — и Точка" Дарья Назаркина.
Ретейл
- руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью сети "Дикси" Наталья Тихонова;
- экс-директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту торговой сети "Перекресток" Снежана Черногорцева.
Телеком и услуги связи
- вице-президент по маркетингу группы компаний "Ростелеком" Егор Бормусов.
Фармацевтика
- руководитель отдела маркетинга безрецептурных препаратов фармфирмы "Сотекс" Любовь Лемешева.
Е-commerce
- директор по маркетингу и монетизации OZON Олег Дорожок.
- старший директор по центральному маркетингу "Авито" Евгения Одинцова.
ИТ и инновации
- управляющий директор Hybrid Russia, вице-президент по программатик технологиям Hybrid Global Дмитрий Федосеев.
В блоке "Агентства" награды получили руководители, стоящие за ключевыми коммуникационными проектами и трансформацией индустрии.
Диджитал-агентства
- управляющий директор Realweb Варвара Пархоменко.
Сейлз-хаусы
- генеральный директор и сооснователь сейлз-хауса ЭКРАН Екатерина Богдан.
Холдинги и группы
- генеральный директор JAMI LUP Юлия Долгова;
- генеральный директор Group4Media Мария Колосова;
- главный операционный директор группы компаний Okkam Куркина Дарья;
- директор по закупкам ТВ-рекламы Media Direction Group Илья Куценко;
- генеральный директор СберМаркетинга Дмитрий Орченко;
- вице-президент по трансформации бизнеса группы компаний "Родная Речь" Юрий Панов;
- генеральный директор группы АДВ Андрей Чуваев;
- генеральный директор международной платформы Kokoc Group Александр Шокуров.
Event-агентства
- исполнительный директор AVM Media Валентина Митрошенкова.
Отдельный блок церемонии был посвящен представителям медиарынка — тем, кто формирует общественный дискурс, создает смыслы и удерживает доверие аудитории.
Медиаплатформы
- экс-CEO МТС AdTech Елена Мельникова;
- управляющий директор X5 Media Каролина Соколова.
Медиахолдинги
- председатель совета директоров медиахолдинга 8MEDIA Андрей Бургарт;
- директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала "Рамблер" Анна Иванова;
- исполнительный директор и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Колева;
- заместитель генерального директора Газпром-Медиа Холдинга Борис Ханчалян.
Новые медиа
- управляющий директор RWB Media Борис Пешняк.
Радио
- главный редактор радиостанции "Бизнес ФМ" Илья Копелевич.
Социальные сети
- генеральный директор социальной сети LOOKY Анна Баринова.
Спутниковое и кабельное ТВ
- генеральный директор медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Роберт Гндолян.
Телевидение
- коммерческий директор АО "Телекомпания НТВ" Ланна Антонова;
- генеральный директор АО "ТВ Центр" Юлия Быстрицкая;
- директор по маркетингу ТНТ/ТНТ4, АО "ТНТ-Телесеть" Анна Годунова;
- заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ АО "Первый канал" Кирилл Клейменов;
- заместитель генерального директора ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" Марина Разумова;
- коммерческий директор телеканала "Матч ТВ" Денис Сотников.
Отдельного признания удостоились лауреаты специальной номинации "Устойчивый успех", символизирующей долгосрочную стратегическую эффективность и лидерство. Эта награда присуждается руководителям, которые уже ранее были удостоены статуэток в основных блоках премии, закрепляя их статус постоянных лидеров отрасли.
- генеральный директор медиахолдинга Independent Media Наталья Веснина;
- генеральный директор СберСеллер Наталья Дмитриева;
- управляющий партнёр SkyAlliance Василий Туровец;
- основатель и генеральный директор Hybrid Global Дмитрий Чеклов.
Церемония прошла в рамках Недели рекламы в Москве. Организатором проекта выступил Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). Премия "Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций" была учреждена в 2019 году и за годы существования стала знаковым событием для профессионального сообщества, объединяя лидеров, формирующих интеллектуальный и деловой облик современной России.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.