В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, локально работают системы оповещения, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
саратовская область
россия
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
На территории Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников