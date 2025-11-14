Рейтинг@Mail.ru
Трамп сравнил инфляцию при его администрации и при Байдене
19:11 14.11.2025 (обновлено: 19:27 14.11.2025)
Трамп сравнил инфляцию при его администрации и при Байдене
Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость жизни и инфляция в стране ниже, чем при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, и отметил, что РИА Новости, 14.11.2025
в мире, дональд трамп, сша, джо байден
В мире, Дональд Трамп, США, Джо Байден
Трамп сравнил инфляцию при его администрации и при Байдене

Трамп: инфляция в США сейчас ниже, чем при сонном Байдене

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость жизни и инфляция в стране ниже, чем при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, и отметил, что цены снижаются благодаря удешевлению топлива и энергии.
"Стоимость товаров и инфляция были куда выше при администрации сонного Джо Байдена, чем сейчас. Фактически цены при администрации Трампа стремительно падают, чему значительно способствуют бензин и энергетика", - написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Трамп также назвал заявления демократов о "доступности" товаров и услуг обманом и отметил, что расходы ко Дню благодарения на 25% стали ниже, чем в 2024 году.
Тема доступности товаров и роста цен остается одним из ключевых пунктов политической полемики в США: демократы обвиняют администрацию Трампа в удорожании продуктов и услуг, тогда как сам президент регулярно отвергает эти оценки и говорит о снижении цен на фоне его экономической политики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Байден обратился к Трампу с жесткой критикой
8 ноября, 08:09
 
