Трамп сравнил инфляцию при его администрации и при Байдене

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость жизни и инфляция в стране ниже, чем при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, и отметил, что цены снижаются благодаря удешевлению топлива и энергии.

Трамп также назвал заявления демократов о "доступности" товаров и услуг обманом и отметил, что расходы ко Дню благодарения на 25% стали ниже, чем в 2024 году.