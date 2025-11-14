https://ria.ru/20251114/tramp-2055068999.html
Трамп сравнил инфляцию при его администрации и при Байдене
Трамп сравнил инфляцию при его администрации и при Байдене
Трамп сравнил инфляцию при его администрации и при Байдене
Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость жизни и инфляция в стране ниже, чем при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, и отметил, что
2025-11-14
2025-11-14T19:11:00+03:00
2025-11-14T19:27:00+03:00
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость жизни и инфляция в стране ниже, чем при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, и отметил, что цены снижаются благодаря удешевлению топлива и энергии.
"Стоимость товаров и инфляция были куда выше при администрации сонного Джо Байдена
, чем сейчас. Фактически цены при администрации Трампа
стремительно падают, чему значительно способствуют бензин и энергетика", - написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Трамп также назвал заявления демократов о "доступности" товаров и услуг обманом и отметил, что расходы ко Дню благодарения на 25% стали ниже, чем в 2024 году.
Тема доступности товаров и роста цен остается одним из ключевых пунктов политической полемики в США
: демократы обвиняют администрацию Трампа в удорожании продуктов и услуг, тогда как сам президент регулярно отвергает эти оценки и говорит о снижении цен на фоне его экономической политики.