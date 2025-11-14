https://ria.ru/20251114/toplivo-2054878663.html
В автосервисе объяснили, как снизить расход топлива в холода
В автосервисе объяснили, как снизить расход топлива в холода - РИА Новости, 14.11.2025
В автосервисе объяснили, как снизить расход топлива в холода
Зимой расход топлива всегда растет на 10–25 %, и это объяснимо. Однако есть способы если не полностью избавиться от этого перерасхода, то существенно его... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T03:13:00+03:00
2025-11-14T03:13:00+03:00
2025-11-14T03:13:00+03:00
fit service
авто
общество
топливо
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592890196_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_0fa0082a80da1d110d1a18054dcc0d87.jpg
https://ria.ru/20251113/opasnost-2054627108.html
https://ria.ru/20251108/marka-2053586631.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592890196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49f392052589a769cf68e9fcb5db7f29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
fit service, авто, общество, топливо, россия
FIT SERVICE, Авто, Общество, Топливо, Россия
В автосервисе объяснили, как снизить расход топлива в холода
FIT SERVICE: снизить расход топлива в холода можно сократив время прогрева
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Зимой расход топлива всегда растет на 10–25 %, и это объяснимо. Однако есть способы если не полностью избавиться от этого перерасхода, то существенно его снизить, рассказал агентству “Прайм
” технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
По его словам, главный виновник повышенного расхода — прогрев двигателя.
«
“Каждый автозапуск с сигнализации — это 5–10 минут холостого сгорания топлива. Добавляем к этому мощные потребители электроэнергии: печку, обогрев стекол, сидений и зеркал. Генератор увеличивает нагрузку на коленчатый вал, а значит, мотору приходится сжигать больше топлива даже при стоянке”, — рассказал он.
Достаточно всего 3-5 минут, а для автоматического ночного прогрева печку стоит оставить на минимуме. Кроме того, зимой лучше перейти на синтетическое масло самой малой вязкости 0W 30, если это разрешено производителем. Оно снижает механические потери.
Родионов советует поддерживать давление в шинах, следить за термостатом и кислородным датчиком, а также перед движением очищать колесные арки от снега, чтобы снизить сопротивление. Все это в совокупности даст существенную экономию на бензине.