Синнер установил исторический рекорд на итоговом турнире АТР

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер обыграл американца Бена Шелтона в третьем матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Бьорна Борга завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу второй ракетки мира. Шелтон - пятый номер рейтинга ATP. Спортсмены провели на корте 1 час 34 минуты.
ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group
14 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
2 : 06:37:6
Синнер, который является действующим победителем итогового турнира, выиграл третий матч кряду, он лидирует в квартете и ранее уже гарантировал себе выход в плей-офф соревнования. Шелтон потерпел третье поражение на турнире и занимает последнее место в квартете, где также выступают немец Александр Зверев (3-я ракетка мира) и канадец Феликс Оже-Альяссим (8). В заключительном матче группового этапа Зверев встретится с Оже-Альяссимом.
Как отмечает Opta, Синнер стал первым игроком в истории турнира, который проводится с 1970 года, сумевшим не проиграть на групповом этапе ни одного сета.
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября.