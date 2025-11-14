Застройщики обманули 260 участников ИЖС в Татарстане, возбуждено 9 дел

КАЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили девять уголовных дел после поручения главы Татарстана Рустама Минниханова проверить деятельность застройщика ООО "Таунхаусы и дома", на которого жаловались участники индивидуального жилищного строительства (ИЖС), общее число пострадавших - 260 человек, сообщила пресс-служба главы региона.

"С мая 2024 года по обращению раиса Республики Татарстан правоохранительные органы приступили к проверке подрядчика "Таунхаусы и дома", в отношении которого поступили многочисленные жалобы со стороны населения. В результате оперативной работы и сбора информации от обманутых граждан был установлен целый ряд компаний - недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, за это время возбуждено девять уголовных дел в отношении руководителей и бенефициаров недобросовестных подрядчиков, число пострадавших составило 260 человек на сумму 752 миллиона рублей. В рамках уголовных дел проводят экспертизы, в том числе проверяется наличие имущества как у самих обвиняемых, так и у их родственников. В настоящее время наложен арест на имущество обвиняемых, которое в перспективе будет реализовано и направлено на возмещение ущерба.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана провело уже девять встреч с пострадавшими участниками ИЖС, где разъясняет действующие меры поддержки. В рамках поручения главы Татарстана пострадавшим предложено жилье по программе социальной ипотеки, а также получить 1 миллион рублей в качестве первоначального взноса. Ряд семей, как отмечается, приступили к сбору подтверждающих документов.

Определен круг лиц наиболее пострадавших от действий недобросовестных подрядчиков (многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, участники специальной военной операции). Проведена работа с банками по вопросу реструктуризации их задолженностей. На сегодняшний день этой мерой воспользовался ряд пострадавших.

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился в адрес финансово-кредитных организаций (ВТБ и Сбербанк) с просьбой при рассмотрении обращений граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, учитывать рекомендации ЦБ РФ о мерах персональной поддержки людей, столкнувшихся с неисполнением подрядчиками принятых на себя обязательств по возведению объектов индивидуального жилищного строительства.