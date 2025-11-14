https://ria.ru/20251114/tashkent-2054916439.html
В Ташкенте пройдет встреча глав государств Центральной Азии
Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в Ташкенте 15-16 ноября, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T08:31:00+03:00
