Рейтинг@Mail.ru
В Ташкенте пройдет встреча глав государств Центральной Азии - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/tashkent-2054916439.html
В Ташкенте пройдет встреча глав государств Центральной Азии
В Ташкенте пройдет встреча глав государств Центральной Азии - РИА Новости, 14.11.2025
В Ташкенте пройдет встреча глав государств Центральной Азии
Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в Ташкенте 15-16 ноября, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T08:31:00+03:00
2025-11-14T08:31:00+03:00
в мире
ташкент
центральная азия
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029171363_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_f6ae3e90b920176c5d48b356b8d3c2a9.jpg
https://ria.ru/20251112/rossiya-2054597158.html
ташкент
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029171363_481:0:3210:2047_1920x0_80_0_0_5f901a869785c72b3536f56c6b39a36e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ташкент, центральная азия, шавкат мирзиеев
В мире, Ташкент, Центральная Азия, Шавкат Мирзиеев
В Ташкенте пройдет встреча глав государств Центральной Азии

В Ташкенте пройдет консультативная встреча глав государств Центральной Азии

© РИА Новости / Бахром Хатамов | Перейти в медиабанкГород Ташкент
Город Ташкент - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Бахром Хатамов
Перейти в медиабанк
Город Ташкент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 14 ноя - РИА Новости. Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в Ташкенте 15-16 ноября, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.
"Пятнадцатого-шестнадцатого ноября в городе Ташкенте под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева пройдет седьмая консультативная встреча глав государств Центральной Азии", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева
12 ноября, 19:25
 
В миреТашкентЦентральная АзияШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала