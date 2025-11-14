https://ria.ru/20251114/svo-2055098324.html
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.11.2025
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
республика крым
россия
ростовская область
республика крым
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Силы ПВО за три часа сбили 13 украинских беспилотников в небе над югом России