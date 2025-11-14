Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 14.11.2025
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.11.2025
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
республика крым
россия
ростовская область
республика крым
безопасность, россия, ростовская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Республика Крым
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

Силы ПВО за три часа сбили 13 украинских беспилотников в небе над югом России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"Четырнадцатого ноября с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Ростовской области, пять БПЛА - над территорией Республики Крым, один БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостовская областьРеспублика Крым
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
