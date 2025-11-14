https://ria.ru/20251114/svo-2055092999.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.11.2025
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу