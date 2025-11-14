https://ria.ru/20251114/svo-2055083739.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
тульская область
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников