В Новороссийске пострадали жилые дома при атаке ВСУ

В Южном районе на данный момент известно о выбитых окнах в 42 квартирах в пяти корпусах, отметил мэр. Всем собственникам и жильцам окажут необходимую поддержку и материальную помощь, подчеркнул он.

Один человек ранен, сейчас он госпитализирован. При атаке беспилотников повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три человека из экипажа корабля. В городе повреждены придомовые территории по нескольким адресам, береговые сооружения. В Новороссийске после атаки были развернуты два ПВР.