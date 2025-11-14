https://ria.ru/20251114/svo-2055066021.html
В Новороссийске пострадали жилые дома при атаке ВСУ
В Новороссийске пострадали жилые дома при атаке ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
В Новороссийске пострадали жилые дома при атаке ВСУ
Повреждения в шести многоквартирных домах в центре Новороссийска зафиксированы после ночной атаки ВСУ на город, обследование квартир продолжается, сообщил глава РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:55:00+03:00
2025-11-14T18:55:00+03:00
2025-11-14T19:00:00+03:00
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055067284_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25e31e3af65f10d0d04e9666bbb59d3b.jpg
https://ria.ru/20251114/novorossijsk-2054897053.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055067284_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_02681aa0d28ee55b1a5418ab05f78a04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вениамин Кондратьев
В Новороссийске пострадали жилые дома при атаке ВСУ
В Новороссийске пострадали шесть многоквартирных домов при атаке БПЛА ВСУ
КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Повреждения в шести многоквартирных домах в центре Новороссийска зафиксированы после ночной атаки ВСУ на город, обследование квартир продолжается, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Поквартирные обходы пострадавших МКД продолжались в течение дня. В Центральном районе зафиксированы повреждения окон в шести многоквартирных домах… В Южном районе обследование пострадавших квартир рабочей группой еще в процессе", - написал Кравченко
в Telegram-канале.
В Южном районе на данный момент известно о выбитых окнах в 42 квартирах в пяти корпусах, отметил мэр. Всем собственникам и жильцам окажут необходимую поддержку и материальную помощь, подчеркнул он.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев
сообщил утром в пятницу, что ночью регион подвергся массированной атаке ВСУ
, больше всего пострадал Новороссийск
. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Пожар, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили, пострадавших нет.
Один человек ранен, сейчас он госпитализирован. При атаке беспилотников повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три человека из экипажа корабля. В городе повреждены придомовые территории по нескольким адресам, береговые сооружения. В Новороссийске после атаки были развернуты два ПВР.