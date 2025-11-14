Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске пострадали жилые дома при атаке ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 14.11.2025 (обновлено: 19:00 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/svo-2055066021.html
В Новороссийске пострадали жилые дома при атаке ВСУ
В Новороссийске пострадали жилые дома при атаке ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
В Новороссийске пострадали жилые дома при атаке ВСУ
Повреждения в шести многоквартирных домах в центре Новороссийска зафиксированы после ночной атаки ВСУ на город, обследование квартир продолжается, сообщил глава РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:55:00+03:00
2025-11-14T19:00:00+03:00
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055067284_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25e31e3af65f10d0d04e9666bbb59d3b.jpg
https://ria.ru/20251114/novorossijsk-2054897053.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055067284_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_02681aa0d28ee55b1a5418ab05f78a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вениамин Кондратьев
В Новороссийске пострадали жилые дома при атаке ВСУ

В Новороссийске пострадали шесть многоквартирных домов при атаке БПЛА ВСУ

© Фото : пресс-служба главы муниципального образования город-герой НовороссийскПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : пресс-служба главы муниципального образования город-герой Новороссийск
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Повреждения в шести многоквартирных домах в центре Новороссийска зафиксированы после ночной атаки ВСУ на город, обследование квартир продолжается, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Поквартирные обходы пострадавших МКД продолжались в течение дня. В Центральном районе зафиксированы повреждения окон в шести многоквартирных домах… В Южном районе обследование пострадавших квартир рабочей группой еще в процессе", - написал Кравченко в Telegram-канале.
В Южном районе на данный момент известно о выбитых окнах в 42 квартирах в пяти корпусах, отметил мэр. Всем собственникам и жильцам окажут необходимую поддержку и материальную помощь, подчеркнул он.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил утром в пятницу, что ночью регион подвергся массированной атаке ВСУ, больше всего пострадал Новороссийск. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Пожар, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили, пострадавших нет.
Один человек ранен, сейчас он госпитализирован. При атаке беспилотников повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три человека из экипажа корабля. В городе повреждены придомовые территории по нескольким адресам, береговые сооружения. В Новороссийске после атаки были развернуты два ПВР.
В морском порту Новороссийска - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
При атаке БПЛА на судно в порту Новороссийска пострадали три человека
Вчера, 04:23
 
ПроисшествияНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Вениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала