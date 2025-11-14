https://ria.ru/20251114/svo-2054963932.html
Группировка "Центр" зачистила поселок Рог в ДНР
Группировка "Центр" зачистила поселок Рог в ДНР - РИА Новости, 14.11.2025
Группировка "Центр" зачистила поселок Рог в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" зачистили поселок Рог в ДНР, освободили 49 зданий в Димитрове, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:44:00+03:00
2025-11-14T12:44:00+03:00
2025-11-14T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
димитров
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
спецоперация
донецкая народная республика
димитров
Группировка "Центр" зачистила поселок Рог в ДНР
