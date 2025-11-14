Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" зачистила поселок Рог в ДНР - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 14.11.2025 (обновлено: 13:33 14.11.2025)
Группировка "Центр" зачистила поселок Рог в ДНР
Группировка "Центр" зачистила поселок Рог в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" зачистили поселок Рог в ДНР, освободили 49 зданий в Димитрове, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
донецкая народная республика
димитров
донецкая народная республика, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, спецоперация
Группировка "Центр" зачистила поселок Рог в ДНР

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" зачистили поселок Рог в ДНР, освободили 49 зданий в Димитрове, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск Центр освободили Рог в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Рог в ДНР
"Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Сухой Яр и Гнатовка Донецкой Народной Республики. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 49 зданий в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики и продолжают активные наступательные действия в микрорайоне "Восточный", а также в южной части города и в направлении микрорайона "Западный", - говорится в сообщении ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДимитровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
 
