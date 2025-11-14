Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Днепра" уничтожили более 400 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 14.11.2025
Подразделения "Днепра" уничтожили более 400 боевиков ВСУ за неделю
Подразделения "Днепра" уничтожили более 400 боевиков ВСУ за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 495 военнослужащих и три боевые бронированные машины в зоне действия группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Днепра" уничтожили более 400 боевиков ВСУ за неделю

МО: ВСУ за неделю потеряли до 495 боевиков в зоне действия войск "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 495 военнослужащих и три боевые бронированные машины в зоне действия группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 82 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 40 станций радиоэлектронной борьбы и разведки, 24 склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
