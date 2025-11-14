https://ria.ru/20251114/svo-2054963711.html
Подразделения "Днепра" уничтожили более 400 боевиков ВСУ за неделю
Подразделения "Днепра" уничтожили более 400 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 14.11.2025
Подразделения "Днепра" уничтожили более 400 боевиков ВСУ за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 495 военнослужащих и три боевые бронированные машины в зоне действия группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
