Три жителя Белгородской области получили ранения при ударах ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 14.11.2025
Три жителя Белгородской области получили ранения при ударах ВСУ
Три жителя Белгородской области получили ранения при ударах ВСУ
Супружеская пара из хутора Бочанка и мужчина из села Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области ранены в результате атак украинских дронов, РИА Новости, 14.11.2025
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 14 ноября 2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 14 ноября 2025
БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Супружеская пара из хутора Бочанка и мужчина из села Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области ранены в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под ударами ВСУ - пять муниципалитетов. Пострадали три мирных жителя. В Волоконовском округе в хуторе Бочанка в результате атаки дрона на движущийся автомобиль ранены супруги: у женщины - осколочное ранение плеча, у мужчины - осколочное ранение спины. Бригада "скорой" доставила пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Машина полностью уничтожена огнем. В селе Волчья Александровка при детонации FPV-дрона пострадал мужчина", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали множественные слепые осколочные ранения ног. Пострадавший продолжит лечение в стационаре, уточнил Гладков. На месте атаки повреждены объект торговли и два автомобиля, отметил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
