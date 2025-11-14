Три жителя Белгородской области получили ранения при ударах ВСУ

БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Супружеская пара из хутора Бочанка и мужчина из села Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области ранены в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали множественные слепые осколочные ранения ног. Пострадавший продолжит лечение в стационаре, уточнил Гладков. На месте атаки повреждены объект торговли и два автомобиля, отметил губернатор.