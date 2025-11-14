Суд в Краснодаре взыскал почти 30 миллионов рублей с экс-сотрудника полиции

КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Краснодара взыскал 29,5 миллиона рублей с бывшего сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Как сообщается, в прокуратуру края в порядке статьи 8.2 ФЗ "О противодействии коррупции" поступили материалы из ГУМВД по Краснодарскому краю. Из них следовало, что бывший служащий УМВД РФ по Краснодару не смог доказать законность поступления на счета денежных средств в объеме, превышающей его доход за отчетный период и два предшествующих ему года. Прокуратура, основываясь на эти материалы, подала иск.
"По итогам их рассмотрения прокуратурой края в Советский районный суд города Краснодара направлено исковое заявление о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в сумме свыше 29,5 миллиона рублей… Решением суда требования искового заявления удовлетворены в полном объеме — с бывшего служащего в доход Российской Федерации взысканы указанные денежные средства", - сообщили в прокуратуре.
Решение суда не вступило в законную силу.
