Суд в Краснодаре взыскал почти 30 миллионов рублей с экс-сотрудника полиции

"По итогам их рассмотрения прокуратурой края в Советский районный суд города Краснодара направлено исковое заявление о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в сумме свыше 29,5 миллиона рублей… Решением суда требования искового заявления удовлетворены в полном объеме — с бывшего служащего в доход Российской Федерации взысканы указанные денежные средства", - сообщили в прокуратуре.