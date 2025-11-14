Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске задержали организатора ОПГ Махонина
19:37 14.11.2025
В Челябинске задержали организатора ОПГ Махонина
В Челябинске задержали организатора ОПГ Махонина
В Челябинске задержали организатора ОПГ Махонина
Организатора ОПГ "Махонинские" Александра Махонина задержали после удовлетворения судом иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества...
В Челябинске задержали организатора ОПГ Махонина

В Челябинске организатора ОПГ Махонина задержали после суда по иску прокуратуры

© РИА Новости
Уголовное дело
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Организатора ОПГ "Махонинские" Александра Махонина задержали после удовлетворения судом иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества объединения на сумму 2,5 миллиарда рублей и признании его экстремистским, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"После окончания судебного заседания организатор ОПГ Махонин Александр Григорьевич задержан сотрудниками УФСБ во взаимодействии с ГУМВД России по области на крыльце здания", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в отношении Махонина и иных участников возбуждено уголовное дело по статье 210 УК России (организация преступного сообщества).
Генпрокуратура РФ ранее подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались среди прочего криминальными способами.
ГП просила обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. ФСБ ранее провела обыски. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм. Райсуд 14 ноября иск удовлетворил.
