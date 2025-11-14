В Челябинске задержали организатора ОПГ Махонина

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Организатора ОПГ "Махонинские" Александра Махонина задержали после удовлетворения судом иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества объединения на сумму 2,5 миллиарда рублей и признании его экстремистским, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.