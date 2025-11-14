В Петербурге освободили подростка, поджегшего авто по указке куратора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд освободил от уголовного наказания подростка из Петербурга, поджегшего автомобиль по указке неизвестного куратора, ранее дело было квалифицировано как теракт, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении несовершеннолетнего, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 205 (Теракт) УК РФ . Суд признал несовершеннолетнего виновным по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ и на основании ч. 1 ст. 92 УК РФ и в соответствии со ст. 432 УПК РФ освободил его от уголовного наказания", - говорится в сообщении.

Военный суд установил, что фигурант, выполняя полученное по телефону указание представившегося следователем ФСБ России неустановленного лица, облил привезенным с собой дизельным топливом и приобретенной в магазине жидкостью для розжига автомобиль и совершил его поджог в июне 2025 года.

В пресс-службе судов Петербурга РИА Новости уточнили, что подросток - ученик 8-го класса - совершил поджог автомобиля, находящегося на территории, прилегающей к зданию УФСБ на улице Захарьевская. Неизвестное лицо утверждало, что якобы в машине заложено взрывное устройство.

Подсудимый в судебном заседании виновным себя в содеянном признал, пояснив, что полностью подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия.

В пресс-службе судов уточнили, что военный суд все изучил и сказал, что каких-либо доказательств, подтверждающих цель дестабилизации деятельности органов власти, в действиях подсудимого в материалах дела не содержится.

"Возможный умысел неустановленных лиц на совершение террористического акта руками не защищенного от таких действий несовершеннолетнего подсудимого, введенного ими в заблуждение относительно целей его действий, не может являться достаточным основанием для квалификации содеянного ребенком по ст. 205 УК РФ", - пояснили в судебной пресс-службе.