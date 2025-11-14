Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге освободили подростка, поджегшего авто по указке куратора - РИА Новости, 14.11.2025
17:34 14.11.2025
В Петербурге освободили подростка, поджегшего авто по указке куратора
В Петербурге освободили подростка, поджегшего авто по указке куратора
Первый Западный окружной военный суд освободил от уголовного наказания подростка из Петербурга, поджегшего автомобиль по указке неизвестного куратора, ранее... РИА Новости, 14.11.2025
происшествия, россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге освободили подростка, поджегшего авто по указке куратора

Суд в Петербурге освободил от уголовного наказания подростка, поджегшего авто

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд освободил от уголовного наказания подростка из Петербурга, поджегшего автомобиль по указке неизвестного куратора, ранее дело было квалифицировано как теракт, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении несовершеннолетнего, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 205 (Теракт) УК РФ. Суд признал несовершеннолетнего виновным по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ и на основании ч. 1 ст. 92 УК РФ и в соответствии со ст. 432 УПК РФ освободил его от уголовного наказания", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В ФСБ раскрыли, какие теракты готовит Украина
Вчера, 07:48
Военный суд установил, что фигурант, выполняя полученное по телефону указание представившегося следователем ФСБ России неустановленного лица, облил привезенным с собой дизельным топливом и приобретенной в магазине жидкостью для розжига автомобиль и совершил его поджог в июне 2025 года.
В пресс-службе судов Петербурга РИА Новости уточнили, что подросток - ученик 8-го класса - совершил поджог автомобиля, находящегося на территории, прилегающей к зданию УФСБ на улице Захарьевская. Неизвестное лицо утверждало, что якобы в машине заложено взрывное устройство.
Подсудимый в судебном заседании виновным себя в содеянном признал, пояснив, что полностью подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия.
В пресс-службе судов уточнили, что военный суд все изучил и сказал, что каких-либо доказательств, подтверждающих цель дестабилизации деятельности органов власти, в действиях подсудимого в материалах дела не содержится.
"Возможный умысел неустановленных лиц на совершение террористического акта руками не защищенного от таких действий несовершеннолетнего подсудимого, введенного ими в заблуждение относительно целей его действий, не может являться достаточным основанием для квалификации содеянного ребенком по ст. 205 УК РФ", - пояснили в судебной пресс-службе.
Отмечается, что также военный суд применил к несовершеннолетнему принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и передачи под надзор родителей на срок два года. Военный суд также объявил несовершеннолетнему предупреждение, разъяснив ему вред, причиненный его деянием, и последствия повторного совершения преступлений, предусмотренных УК РФ.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемым в теракте на Крымском мосту
29 октября, 18:54
 
