Суд заочно приговорил Дудя* к году и десяти месяцам колонии
Суд заочно приговорил Дудя* к году и десяти месяцам колонии - РИА Новости, 14.11.2025
Суд заочно приговорил Дудя* к году и десяти месяцам колонии
Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы приговорил к 1 году 10 месяцам колонии блогера Юрия Дудя * по делу об уклонении от исполнения... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:41:00+03:00
2025-11-14T16:41:00+03:00
2025-11-14T16:42:00+03:00
https://ria.ru/20251114/prigovor-2054937864.html
россия
москва
Суд заочно приговорил Дудя* к году и десяти месяцам колонии
Суд приговорил Дудя к 1 году 10 месяцам колонии по делу о законе об иноагентах
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы приговорил к 1 году 10 месяцам колонии блогера Юрия Дудя * по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
“Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима”, - огласила решение судья.
Такого наказания и просило обвинение в ходе прений сторон. Адвокат Дудя*, отметив, что "формально в действиях есть состав преступления", настаивал на прекращении дела по малозначительности.
По данным следствия, Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ
), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом. В деле речь идет о двух штрафах в размере 40 и 45 тысяч рублей. Блогеру грозило до двух лет лишения свободы.
Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы
.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
* Признан в РФ иностранным агентом