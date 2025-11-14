Юрий Дудь* во время интервью. Архивное фото

Суд заочно приговорил Дудя* к году и десяти месяцам колонии

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы приговорил к 1 году 10 месяцам колонии блогера Юрия Дудя * по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

“Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима”, - огласила решение судья.

Такого наказания и просило обвинение в ходе прений сторон. Адвокат Дудя*, отметив, что "формально в действиях есть состав преступления", настаивал на прекращении дела по малозначительности.

По данным следствия, Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом. В деле речь идет о двух штрафах в размере 40 и 45 тысяч рублей. Блогеру грозило до двух лет лишения свободы.

Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы