Рейтинг@Mail.ru
Иноагенту Ладе-Русь* грозит до 12 лет лишения свободы - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/sud-2054895518.html
Иноагенту Ладе-Русь* грозит до 12 лет лишения свободы
Иноагенту Ладе-Русь* грозит до 12 лет лишения свободы - РИА Новости, 14.11.2025
Иноагенту Ладе-Русь* грозит до 12 лет лишения свободы
Объявленной в розыск иноагенту, основательнице ликвидированной за экстремизм партии "Воля"** Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)* грозит до 12 лет лишения свободы по... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T04:02:00+03:00
2025-11-14T04:02:00+03:00
происшествия
россия
самарская область
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94333/00/943330095_0:426:1415:1222_1920x0_80_0_0_55e0648e987764fb4e1d6b8c81dd25c0.jpg
https://ria.ru/20250325/shulman-2007249653.html
https://ria.ru/20250521/nevzorov-2018310344.html
россия
самарская область
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94333/00/943330095_0:294:1415:1355_1920x0_80_0_0_35eafab7276d657f0a0a12550832dbb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, земля
Происшествия, Россия, Самарская область, Земля
Иноагенту Ладе-Русь* грозит до 12 лет лишения свободы

Иноагенту Ладе-Русь грозит до 12 лет лишения свободы за вред здоровью людей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСветлана Пеунова*
Светлана Пеунова* - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Светлана Пеунова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Объявленной в розыск иноагенту, основательнице ликвидированной за экстремизм партии "Воля"** Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)* грозит до 12 лет лишения свободы по самой тяжкой статье из обвинения - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц, следует из Уголовного кодекса РФ.
Как следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Ладе-Русь предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса. Из них максимальное наказание предусматривает статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц (пункт "б" части 3 статьи 111 УК РФ).
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск
25 марта, 17:32
"Наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", - следует из санкции статьи УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда.
Дело Лады-Русь* рассматривается в суде в Самарской области заочно, так как с апреля 2016 она находится в международном розыске по делу о мошенничестве. Заседания проходят в закрытом режиме. Суд планирует сегодня вынести приговор.
Пеунова баллотировалась в 2012 году в президенты РФ, но ЦИК отказал ей в регистрации, поскольку она не смогла собрать нужного количества подписей в свою поддержку. В СМИ широкую известность Пеунова* получила после заявления о том, что в 2012 году на Землю должны были прилететь рептилии с планеты Нибиру.
В марте 2023 года министерство юстиции РФ внесло Ладу-Русь* в перечень иностранных агентов. По данным министерства, она призывала к борьбе с действующей властью РФ, выступала против спецоперации на Украине и формировала "негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Экстремистская организация.
Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Прокуратура рассказала, какой срок грозит Невзорову* по делу об экстремизме
21 мая, 17:47
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала