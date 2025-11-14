Иноагенту Ладе-Русь* грозит до 12 лет лишения свободы

САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Объявленной в розыск иноагенту, основательнице ликвидированной за экстремизм партии "Воля"** Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)* грозит до 12 лет лишения свободы по самой тяжкой статье из обвинения - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц, следует из Уголовного кодекса РФ.