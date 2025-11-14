https://ria.ru/20251114/stambul-2054956765.html
В Стамбуле мать и двое детей умерли из-за фастфуда, сообщили СМИ
В Стамбуле мать и двое детей умерли из-за фастфуда, сообщили СМИ
В Стамбуле мать и двое детей умерли из-за фастфуда, сообщили СМИ
Мать и двое детей в возрасте трех и шести лет, прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались, предположительно, от отравления фастфудом, проводится... РИА Новости, 14.11.2025
В Стамбуле мать и двое детей умерли из-за фастфуда, сообщили СМИ
Milliyet: в Стамбуле мать и двое детей из ФРГ умерли из-за отравления фастфудом
СТАМБУЛ, 14 ноя - РИА Новости.
Мать и двое детей в возрасте трех и шести лет, прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались, предположительно, от отравления фастфудом, проводится расследование, сообщила в пятницу газета Milliyet
.
По данным издания, сотрудники отеля в районе Фатих 12 ноября вызвали скорую помощь для семьи туристов из ФРГ
, пожаловавшихся на рвоту и недомогание. Их госпитализировали, но после оказания помощи в тот же день выписали из больницы. В ночь на четверг состояние детей вновь резко ухудшилось, они потеряли сознание. Семью вновь госпитализировали.
"Несмотря на усилия врачей, 3-летнюю Масал и 6-летнего Кадира не удалось спасти. В пятницу скончалась и их мать Чидем, отец остается в больнице в отделении интенсивной терапии", - сообщило издание.
По данным газеты, полицейские выяснили, что члены семьи незадолго до госпитализации ели мидии с рисом и кумпир (печеный картофель с начинками) в одном из заведений в районе Ортакёй. Издание сообщило, что правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения в отеле и планируют допросить четырех человек, а заведение, в котором ели туристы, было опечатано.
По данным телеканала AHaber, полиция задержала троих подозреваемых в причастности к отравлению туристов.