В Стамбуле мать и двое детей умерли из-за фастфуда, сообщили СМИ

"Несмотря на усилия врачей, 3-летнюю Масал и 6-летнего Кадира не удалось спасти. В пятницу скончалась и их мать Чидем, отец остается в больнице в отделении интенсивной терапии", - сообщило издание.

По данным газеты, полицейские выяснили, что члены семьи незадолго до госпитализации ели мидии с рисом и кумпир (печеный картофель с начинками) в одном из заведений в районе Ортакёй. Издание сообщило, что правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения в отеле и планируют допросить четырех человек, а заведение, в котором ели туристы, было опечатано.