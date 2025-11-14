https://ria.ru/20251114/ssha-2055096925.html
США одобрили продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I
США одобрили продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I
Государственный департамент США одобрил продажу ФРГ ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC, а также оборудования к ним на общую сумму... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T23:23:00+03:00
США одобрили продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I
