22:43 14.11.2025
Минюст США проверит Клинтона на связи с Эпштейном
Минюст США проверит Клинтона на связи с Эпштейном
Минюст США проверит Клинтона на связи с Эпштейном

Бонди: Минюст США проверит Клинтона на связи с Эпштейном

© AP Photo / Mark LennihanБилл Клинтон
© AP Photo / Mark Lennihan
Билл Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Минюст США проверит бывшего американского лидера Билла Клинтона, а также других высокопоставленных лиц, на предмет связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросит минюст открыть расследование в отношении связей Клинтона и других лиц с Эпштейном.
"Спасибо, господин президент. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон является одним из самых компетентных и заслуживающих доверия прокуроров в стране, и я поручила ему возглавить это дело. Как и во всех вопросах, министерство юстиции будет действовать быстро и добросовестно, чтобы предоставить американцам ответы", - написала Бонди в соцсети X, отвечая на пост Трампа в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Трамп объяснил, зачем демократы связывают его с делом Эпштейна
Вчера, 18:12
 
