США разрешили операции по продаже международного бизнеса "Лукойла"
22:41 14.11.2025 (обновлено: 23:45 14.11.2025)
США разрешили операции по продаже международного бизнеса "Лукойла"
2025
лукойл, в мире
США разрешили операции по продаже международного бизнеса "Лукойла"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Минфин США выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла", следует из соответствующего документа в распоряжении РИА Новости.
"Все сделки, запрещенные указом президента 14024, которые обычно происходят и необходимы для переговоров и заключения договоров с ПАО "Лукойл" или любым из его аффилированных лиц о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH ("LIG") или любой организации, в которой LIG владеет, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более долей участия, разрешены до 00.01 по восточному стандартному времени 13 декабря 2025 г", - говорится в документе.
При этом подобные операции будут разрешены только при получении соответствующего одобрения от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, отмечается в лицензии.
Санкции против "Лукойла" 15 октября ввела Великобритания. За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем компания Gunvor заявила, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
"Лукойл" объявит о покупателе международных активов после договоренностей
ЛУКОЙЛ, В мире
 
 
