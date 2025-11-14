США разрешили операции по продаже международного бизнеса "Лукойла"

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости . Минфин США выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла", следует из соответствующего документа в распоряжении РИА Новости.

При этом подобные операции будут разрешены только при получении соответствующего одобрения от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, отмечается в лицензии.