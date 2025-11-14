Рейтинг@Mail.ru
Посольство России: США фактически конфисковали несколько дипобъектов - РИА Новости, 14.11.2025
21:54 14.11.2025
Посольство России: США фактически конфисковали несколько дипобъектов
Шесть российских дипломатических объектов фактически конфискованы в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Вашингтоне. РИА Новости, 14.11.2025
Посольство России: США фактически конфисковали несколько дипобъектов

Посольство РФ: США конфисковали шесть российских дипломатических объектов

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Шесть российских дипломатических объектов фактически конфискованы в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.
"Американские власти в период 2016-2018 годов фактически конфисковали шесть объектов российской дипломатической недвижимости в США, сняв с них дипстатус и заблокировав любой доступ наших дипломатов, в том числе для оценки состояния территории и помещений, а также нанесенного ущерба", - сказали в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе посольства, "сами объекты взяты под охрану спецслужб".
"Речь идет о дачах посольства России в штате Мэриленд и российской ооновской миссии в Нью-Йорке, здании торгпредства в Вашингтоне, здании генконсульства России в Сан-Франциско и резиденциях российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле", - сообщили в пресс-службе.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Рябков рассказал о приоритетных вопросах в диалоге с США
22 февраля, 08:21
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)
 
 
