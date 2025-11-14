Посольство России: США фактически конфисковали несколько дипобъектов

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Шесть российских дипломатических объектов фактически конфискованы в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.
"Американские власти в период 2016-2018 годов фактически конфисковали шесть объектов российской дипломатической недвижимости в США, сняв с них дипстатус и заблокировав любой доступ наших дипломатов, в том числе для оценки состояния территории и помещений, а также нанесенного ущерба", - сказали в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе посольства, "сами объекты взяты под охрану спецслужб".
"Речь идет о дачах посольства России в штате Мэриленд и российской ооновской миссии в Нью-Йорке, здании торгпредства в Вашингтоне, здании генконсульства России в Сан-Франциско и резиденциях российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле", - сообщили в пресс-службе.
