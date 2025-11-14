Рейтинг@Mail.ru
Посольство России обвинило США в произволе с изъятой дипсобственностью
21:51 14.11.2025
Посольство России обвинило США в произволе с изъятой дипсобственностью
Посольство России обвинило США в произволе с изъятой дипсобственностью - РИА Новости, 14.11.2025
Посольство России обвинило США в произволе с изъятой дипсобственностью
Власти США продолжают произвол с изъятой российской дипсобственностью, отказывая в посещении объектов даже послу РФ в Вашингтоне Александру Дарчиеву, сообщили... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T21:51:00+03:00
2025-11-14T21:51:00+03:00
Посольство России обвинило США в произволе с изъятой дипсобственностью

Посольство РФ: США продолжают произвол с изъятой российской дипсобственностью

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Власти США продолжают произвол с изъятой российской дипсобственностью, отказывая в посещении объектов даже послу РФ в Вашингтоне Александру Дарчиеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.
"При том, что право собственности Российской Федерации на эти объекты не оспаривается, регулярные отказы послу России посетить де-факто экспроприированную недвижимость и даже обсуждать возможность ее возврата законному владельцу нельзя расценить иначе как вопиющее беззаконие и произвол", - заявили в пресс-службе посольства.
Изъятие дипсобственности началось в 2016 году при администрации президента Барака Обамы и было связано с обвинениями за якобы вмешательство в выборы. В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США
17 сентября, 11:14
 
