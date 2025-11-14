Посольство России обвинило США в произволе с изъятой дипсобственностью

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости, Сергей Попов. Власти США продолжают произвол с изъятой российской дипсобственностью, отказывая в посещении объектов даже послу РФ в Вашингтоне Александру Дарчиеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.

"При том, что право собственности Российской Федерации на эти объекты не оспаривается, регулярные отказы послу России посетить де-факто экспроприированную недвижимость и даже обсуждать возможность ее возврата законному владельцу нельзя расценить иначе как вопиющее беззаконие и произвол", - заявили в пресс-службе посольства.