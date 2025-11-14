Трамп попросит открыть расследование о связях Клинтона с Эпштейном

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит минюст открыть расследование в отношении связей бывшего американского лидера демократа Билла Клинтона и других лиц со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

"Я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и министерство юстиции совместно с нашими великими патриотами из ФБР расследовать причастность и отношения Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном... Записи показывают, что эти люди и многие другие провели значительную часть своей жизни с Эпштейном и на его "Острове", - написал он в соцсети Truth Social.

Расследования также будут касаться бывшего главы минфина США и Гарвардского университета Ларри Саммерса, сооснователя соцсети LinkedIn, миллиардера Рида Хоффмана и банка JPMorgan Chase, отметил Трамп.

Клинтон оказался среди авторов поздравлений Эпштейна с 50-летием, следует из архива документов комитета по надзору палаты представителей США, с которым ранее ознакомилось РИА Новости. В этих документах фигурирует и сам Трамп, но авторство поздравительной открытки с обнаженной женщиной американский лидер отрицает.

Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.