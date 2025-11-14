Рейтинг@Mail.ru
Трамп попросит открыть расследование о связях Клинтона с Эпштейном
18:59 14.11.2025 (обновлено: 19:28 14.11.2025)
Трамп попросит открыть расследование о связях Клинтона с Эпштейном
Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит минюст открыть расследование в отношении связей бывшего американского лидера демократа Билла Клинтона и других... РИА Новости, 14.11.2025
в мире
сша
джеффри эпштейн
дональд трамп
билл клинтон
фбр
гарвардский университет
в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп, билл клинтон, фбр, гарвардский университет
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Билл Клинтон, ФБР, Гарвардский университет
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит минюст открыть расследование в отношении связей бывшего американского лидера демократа Билла Клинтона и других лиц со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
"Я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и министерство юстиции совместно с нашими великими патриотами из ФБР расследовать причастность и отношения Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном... Записи показывают, что эти люди и многие другие провели значительную часть своей жизни с Эпштейном и на его "Острове", - написал он в соцсети Truth Social.
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец, сообщили СМИ
9 ноября, 01:18
Расследования также будут касаться бывшего главы минфина США и Гарвардского университета Ларри Саммерса, сооснователя соцсети LinkedIn, миллиардера Рида Хоффмана и банка JPMorgan Chase, отметил Трамп.
Клинтон оказался среди авторов поздравлений Эпштейна с 50-летием, следует из архива документов комитета по надзору палаты представителей США, с которым ранее ознакомилось РИА Новости. В этих документах фигурирует и сам Трамп, но авторство поздравительной открытки с обнаженной женщиной американский лидер отрицает.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Трамп объяснил, зачем демократы связывают его с делом Эпштейна
Вчера, 18:12
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнДональд ТрампБилл КлинтонФБРГарвардский университет
 
 
