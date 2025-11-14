Рейтинг@Mail.ru
WP: США готовят масштабную депортацию украинцев - РИА Новости, 14.11.2025
14:13 14.11.2025 (обновлено: 14:27 14.11.2025)
WP: США готовят масштабную депортацию украинцев
WP: США готовят масштабную депортацию украинцев
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты готовят масштабную депортацию украинцев - по словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, речь идет о порядка 80 украинцах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на посла.
"Администрация (президента) Трампа готовится депортировать множество украинцев... Ольга Стефанишина, посол Украины в Соединенных Штатах, сообщила, что посольство осведомлено о "приблизительно 80 украинцах", которые получили финальные распоряжения о высылке "в связи с нарушениями законов США", - говорится в публикации издания.
По словам адвокатов одного из депортируемых, те были предупреждены, что их отправят на военных самолетах либо на Украину, либо в Польшу уже в понедельник.
"По меньшей мере в некоторых случаях создается впечатление, что задержанным не дают права продемонстрировать страх перед высылкой до самой депортации... Украина - это военная зона, которая в данный момент находится в военном положении, и вероятно, что любой, кого депортируют, будет насильно призван в армию и отправлен на фронт, где с высокой вероятностью умрет", - говорится в заявлении адвокатов, опубликованном изданием.
Как отмечает Washington Post, ссылаясь на данные иммиграционной службы, за финансовый 2024 год из США были депортированы 53 украинца.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
