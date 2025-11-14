Рейтинг@Mail.ru
США и Южная Корея будут сотрудничать по обогащению урана - РИА Новости, 14.11.2025
05:01 14.11.2025
США и Южная Корея будут сотрудничать по обогащению урана
США и Южная Корея будут сотрудничать по обогащению урана - РИА Новости, 14.11.2025
США и Южная Корея будут сотрудничать по обогащению урана
США и Южная Корея будут сотрудничать в рамках данного Вашингтоном Сеулу разрешения на обогащение урана, в том числе для корейских атомных подлодок, заявили в... РИА Новости, 14.11.2025
в мире
сша
южная корея
вашингтон (штат)
сша
южная корея
вашингтон (штат)
2025
Новости
в мире, сша, южная корея, вашингтон (штат)
В мире, США, Южная Корея, Вашингтон (штат)
США и Южная Корея будут сотрудничать по обогащению урана

США и Южная Корея будут сотрудничать по разрешению Сеулу на обогащение урана

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США и Южная Корея будут сотрудничать в рамках данного Вашингтоном Сеулу разрешения на обогащение урана, в том числе для корейских атомных подлодок, заявили в Белом доме.
"Соединенные Штаты поддерживают процесс, который приведет к обогащению урана в гражданских целях и переработке отработавшего топлива в Республике Корея для мирного использования. Соединенные Штаты одобрили строительство в Республике Корея атомных ударных подводных лодок. Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Республикой Корея для разработки требований к этому судостроительному проекту, включая пути получения топлива", - указано в заявлении.
