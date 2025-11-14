США и Южная Корея будут сотрудничать по обогащению урана

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США и Южная Корея будут сотрудничать в рамках данного Вашингтоном Сеулу разрешения на обогащение урана, в том числе для корейских атомных подлодок, заявили в Белом доме.

"Соединенные Штаты поддерживают процесс, который приведет к обогащению урана в гражданских целях и переработке отработавшего топлива в Республике Корея для мирного использования. Соединенные Штаты одобрили строительство в Республике Корея атомных ударных подводных лодок. Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Республикой Корея для разработки требований к этому судостроительному проекту, включая пути получения топлива", - указано в заявлении.