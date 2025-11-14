https://ria.ru/20251114/ssha-2054898932.html
В Белом доме заявили, что демократы превращаются в коммунистов
В Белом доме заявили, что демократы превращаются в коммунистов - РИА Новости, 14.11.2025
В Белом доме заявили, что демократы превращаются в коммунистов
Демократическая партия США превращается в коммунистическую, но интересы рабочих людей приходится отстаивать республиканцам, заявила официальный представитель... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T04:47:00+03:00
2025-11-14T04:47:00+03:00
2025-11-14T04:47:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
https://ria.ru/20251106/ssha-2053025667.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
В Белом доме заявили, что демократы превращаются в коммунистов
Каролин Левитт: Демократическая партия США превращается в коммунистическую
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости.
Демократическая партия США превращается в коммунистическую, но интересы рабочих людей приходится отстаивать республиканцам, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News
.
"Демократическая партия в полном раздрае. И, по правде говоря, они в этом состоянии последние 10 лет: с тех пор, как президент (США
Дональд - ред.) Трамп появился на политической сцене. Демократическая партия в действительности становится полноценной коммунистической партией", - сказала Левитт.
Демократы не отстаивают ничего хорошего, а только критикуют Трампа, заявила Левитт.
"Республиканская партия под руководство президента Трампа - это партия работающих мужчин и женщин", - добавила Левитт.