Власти Тринидада и Тобаго заявили об интенсификации учений США в регионе

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы США нарастят интенсивность учений в Тринидаде и Тобаго, расположенных вблизи побережья Венесуэлы, сообщил генеральный прокурор островного государства в Карибском море Джон Джереми британской газете Financial Times.
По словам генпрокурора, 22-й экспедиционный отряд морской пехоты США (MEU) нарастит интенсивность учений "в ближайшие дни".
31 октября, 23:06
Ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала враждебной провокацией и серьёзной угрозой миру в Карибском бассейне военные учения, организованные правительством Тринидада с 26 по 30 октября.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.