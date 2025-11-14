https://ria.ru/20251114/srok-2054988065.html
Во Франции два тренера по гимнастике получили срок за насилие
Во Франции два тренера по гимнастике получили срок за насилие - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Во Франции два тренера по гимнастике получили срок за насилие
Суд во Франции приговорил тренера крупнейшего спортивного клуба Ниццы по спортивной гимнастике к двум годам тюремного заключения за насилие и сексуальные... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Во Франции два тренера по гимнастике получили срок за насилие
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Суд во Франции приговорил тренера крупнейшего спортивного клуба Ниццы по спортивной гимнастике к двум годам тюремного заключения за насилие и сексуальные домогательства в отношении нескольких несовершеннолетних, его партнер, гражданка Румынии, получила условный срок, сообщает агентство Франс Пресс.
Оба тренера руководили женской секцией клуба "Кавигаль", который они привели к победе в чемпионате Франции по спортивной гимнастике. На суде тренеры отрицали какое-либо неподобающее поведение. На заседании 30 октября, где выступили трое из четырех потерпевших, являвшихся несовершеннолетними на момент правонарушений, сообщалось о пощечинах, ударах, а также неподобающих высказываниях и жестах. Одна из жертв также обвинила тренера в том, что его поведение перешло от жестокости, когда она была ребенком, к домогательствам, когда ее тело изменилось в подростковом возрасте.
45-летний мужчина будет отбывать наказание в домашних условиях с электронным браслетом, ему пожизненно запрещено заниматься профессиональной или волонтерской деятельностью, связанной с несовершеннолетними.
Его бывший партнер, 53-летняя гражданка Румынии
, которая проходила обучение у пятикратной олимпийской чемпионки Нади Команечи, приговорена к 8 месяцам условного заключения, в то время как прокуратура требовала для нее 18 месяцев условно и 10-летнего запрета на работу с несовершеннолетними.