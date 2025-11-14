Рейтинг@Mail.ru
Во Франции два тренера по гимнастике получили срок за насилие
14.11.2025
Во Франции два тренера по гимнастике получили срок за насилие
Во Франции два тренера по гимнастике получили срок за насилие
Суд во Франции приговорил тренера крупнейшего спортивного клуба Ниццы по спортивной гимнастике к двум годам тюремного заключения за насилие и сексуальные...
2025-11-14T14:10:00+03:00
2025-11-14T14:10:00+03:00
Во Франции два тренера по гимнастике получили срок за насилие

Два тренера из Ниццы получили срок за насилие над несовершеннолетними

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Суд во Франции приговорил тренера крупнейшего спортивного клуба Ниццы по спортивной гимнастике к двум годам тюремного заключения за насилие и сексуальные домогательства в отношении нескольких несовершеннолетних, его партнер, гражданка Румынии, получила условный срок, сообщает агентство Франс Пресс.
Оба тренера руководили женской секцией клуба "Кавигаль", который они привели к победе в чемпионате Франции по спортивной гимнастике. На суде тренеры отрицали какое-либо неподобающее поведение. На заседании 30 октября, где выступили трое из четырех потерпевших, являвшихся несовершеннолетними на момент правонарушений, сообщалось о пощечинах, ударах, а также неподобающих высказываниях и жестах. Одна из жертв также обвинила тренера в том, что его поведение перешло от жестокости, когда она была ребенком, к домогательствам, когда ее тело изменилось в подростковом возрасте.
45-летний мужчина будет отбывать наказание в домашних условиях с электронным браслетом, ему пожизненно запрещено заниматься профессиональной или волонтерской деятельностью, связанной с несовершеннолетними.
Его бывший партнер, 53-летняя гражданка Румынии, которая проходила обучение у пятикратной олимпийской чемпионки Нади Команечи, приговорена к 8 месяцам условного заключения, в то время как прокуратура требовала для нее 18 месяцев условно и 10-летнего запрета на работу с несовершеннолетними.
