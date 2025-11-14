Во Франции два тренера по гимнастике получили срок за насилие

Оба тренера руководили женской секцией клуба "Кавигаль", который они привели к победе в чемпионате Франции по спортивной гимнастике. На суде тренеры отрицали какое-либо неподобающее поведение. На заседании 30 октября, где выступили трое из четырех потерпевших, являвшихся несовершеннолетними на момент правонарушений, сообщалось о пощечинах, ударах, а также неподобающих высказываниях и жестах. Одна из жертв также обвинила тренера в том, что его поведение перешло от жестокости, когда она была ребенком, к домогательствам, когда ее тело изменилось в подростковом возрасте.