15:27 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/sportiki-2055007377.html
В Красноярске осудили шесть участников наркогруппировки
красноярск, московская область (подмосковье)
Красноярск, Московская область (Подмосковье)
В Красноярске осудили шесть участников наркогруппировки

Спортики из наркобанды получили сроки до 15 лет в Красноярске

Молоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Шесть участников преступной наркоорганизации, известные как "спортики", осуждены в Красноярске на сроки от 6 до 15 лет, они применяли физическую силу, угрожали и вымогали деньги у закладчиков за любые проступки, вынуждая их вернуться к выполнению заданий, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, в декабре 2020 года в Красноярске была создана масштабная преступная сеть, действовавшая по принципу бизнес-корпорации. Основной целью группы было получение прибыли от бесконтактного сбыта наркотиков через закладки. Для реализации своих планов преступники создали разветвленную структуру, в которой "кадровые агентства" искали персонал через интернет, а "магазины" занимались непосредственно продажей наркотиков.
Руководство создало собственную службу безопасности, состоящую из шести молодых мужчин в возрасте от 19 до 24 лет, известных как "спортики". Эти спортсмены выполняли роль карателей, жестоко наказывая тех, кто нарушал установленные правила. Курьеры, работавшие закладчиками, подвергались жестоким наказаниям, включая избиения, угрозы и уничтожение личного имущества.
"В их "арсенал" входили жесткие запугивания – вплоть до порчи имущества. Так, в январе 2021 года мужчины подожгли квартиру девушки, присвоившей закладку не оплатив её, а в декабре 2020 года после вмешательства "спортиков" загорелся и дом, принадлежащий бабушке их 18-летней жертвы… Среди пострадавших были жители Красноярска в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении.
Краевая прокуратура отмечает, что их действия были квалифицированы как участие в преступном сообществе, а применение насилия к курьерам — как покушение на сбыт наркотиков, так как их методы заставляли закладчиков возвращаться к работе. Также суд учел эпизоды умышленных преступлений против собственности.
"Молодые люди признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем, в покушении на сбыт наркотиков, умышленном повреждении дачного дома и другого имущества, покушении на поджог квартир, в разбое в целях хищения, в грабеже, вымогательстве и краже. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - отмечают в ведомстве.
Пятерым из осужденных дополнительно назначено ограничение свободы на срок 1 год. Также с них взыскан 1 миллион рублей для возмещения причиненного ущерба.
В прокуратуре пояснили РИА Новости, что также уголовному преследованию подверглись отдельные участники сети распространения — закладчики и оптовые курьеры. Между тем руководители и координаторы преступной организации находятся за границей, а производство запрещённых веществ было налажено в Московской области.
В краевом главке МВД уточняют, что потерпевшими по делу были признаны 11 жителей Красноярска и края.
