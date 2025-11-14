Рейтинг@Mail.ru
Коржова заняла третье место на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
21:30 14.11.2025
Коржова заняла третье место на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
Конькобежный спорт. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россиянка Ксения Коржова заняла третье место на дистанции 3000 метров в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (США).
Коржова уступила 1,92 секунды победительнице Надежде Морозовой из Казахстана (3.58,03). Второй с отставанием 1,85 секунды стала белоруска Марина Зуева.
ISU в декабре 2024 года объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Люблю молодых красавцев": огненная Журова – о деньгах, альфонсах и разводе
8 октября, 14:45
 
