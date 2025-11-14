https://ria.ru/20251114/sport-2055085222.html
Коржова заняла третье место на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
Коржова заняла третье место на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
Россиянка Ксения Коржова заняла третье место на дистанции 3000 метров в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (США). РИА Новости Спорт, 14.11.2025
