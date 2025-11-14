Спецоперация, 14 ноября: ВС России освободили еще восемь населенных пунктов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военные за неделю освободили населенные пункты Синельниково, Орестополь, Даниловка, Волчье, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное, говорится в сводке Минобороны РФ.
Российские военнослужащие за прошедшие сутки сорвали три атаки ВСУ в Харьковской области, за счет которых украинские войска намеревались выйти к реке Оскол, уничтожено 15 боевиков и семь боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, вооруженные силы Украины за прошедшую неделю семь раз пытались деблокировать свою группировку в Гришино, однако все атаки были с успехом отбиты Вооруженными силами России.
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.
Украинский подрыв переговорного процесса может привести к гуманитарному тупику
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, где непременными условиями являются демилитаризация и денацификация Украины. Вместе с тем, по ее словам, заявление МИД Украины о прекращении переговоров с Россией подтверждает незаинтересованность киевского режима в мирном урегулировании конфликта.
Захарова также отметила, что у России нет никаких планов нападения на страны НАТО, однако меры по обеспечению безопасности на фоне наращивания альянсом своих контингентов в близи российских границ принимаются уже сейчас. По ее словам, РФ готова к любому развитию событий, при этом всегда исходит из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение Украины о приостановке переговоров с Россией опрометчивым, из-за него многие гуманитарные вопросы могут зайти в тупик. По ее словам, при всех политических раскладах, обострении отношений между государствами очень важно, чтобы сохранялся гуманитарный коридор, который позволял бы воссоединяться семьям с учетом закрытия границ, оказывать помощь в поиске без вести пропавших, помогать пленным устанавливать связь с их родными и близкими.
Цугцванг Зеленского
Коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит обезобразить "лик" Владимира Зеленского, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он выразил сомнение, что Европа поверит Зеленскому на фоне коррупционного скандала.
Издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщило, что Еврокомиссии после коррупционного скандала на Украине придётся пересмотреть будущее выделение Киеву средств на энергосектор. Источник в ЕС в беседе с изданием назвал выявленную на Украине коррупцию возмутительной. Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал журналистам коррупционный скандал, заявив о том, что факты коррупции на Украине негативно влияют на желание стран Запада ее поддерживать.
Лихачев и Гросси обсудили в Калининграде ситуацию с ЗАЭС
Руководитель "Росатома" Алексей Лихачев на переговорах в Калининграде с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси выразил слова благодарности Агентству и его главе за помощь в обеспечении режима тишины для восстановления Запорожской АЭС.
Лихачев заявил, что ЗАЭС необходимо выводить на более системное энергоснабжение и идти к генерации энергии, но военно-политическая обстановка пока не позволяет это сделать. "Росатом" проинформировал международное агентство по атомной энергии о росте агрессии Киева против российской атомной энергетики.
