Спецоперация, 14 ноября: ВС России освободили еще восемь населенных пунктов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 14.11.2025 (обновлено: 17:44 14.11.2025)
Спецоперация, 14 ноября: ВС России освободили еще восемь населенных пунктов
Спецоперация, 14 ноября: ВС России освободили еще восемь населенных пунктов - РИА Новости, 14.11.2025
Спецоперация, 14 ноября: ВС России освободили еще восемь населенных пунктов
Все о спецоперации на 14 ноября: к чему приведет отказ Украины от переговоров с Россией, как коррупция обезобразила лик Зеленского и о чем договорились "Росатом" и МАГАТЭ
специальная военная операция на украине
украина
мария захарова
киев
россия
владимир зеленский
алексей лихачев
вооруженные силы украины
Последствия массированной атаки БПЛА по Новороссийску
Последствия массированной атаки БПЛА по Новороссийску
Командир штурмовой роты с позывным "Снег" об освобождении Купянска
Командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Снег" рассказал о ходе освобождения Купянска.
Специальная военная операция на Украине, Украина, Мария Захарова, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", НАТО

Спецоперация, 14 ноября: ВС России освободили еще восемь населенных пунктов

Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
Все о спецоперации на 14 ноября: к чему приведет отказ Украины от переговоров с Россией, как коррупция обезобразила лик Зеленского и о чем договорились "Росатом" и МАГАТЭ
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военные за неделю освободили населенные пункты Синельниково, Орестополь, Даниловка, Волчье, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное, говорится в сводке Минобороны РФ.
За неделю потери ВСУ составили порядка 8825 военнослужащих, ПВО РФ сбила девять авиабомб, 17 снарядов HIMARS и 1173 БПЛА.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Синельниково в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Синельниково в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Синельниково в Харьковской области
Российские военнослужащие за прошедшие сутки сорвали три атаки ВСУ в Харьковской области, за счет которых украинские войска намеревались выйти к реке Оскол, уничтожено 15 боевиков и семь боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, вооруженные силы Украины за прошедшую неделю семь раз пытались деблокировать свою группировку в Гришино, однако все атаки были с успехом отбиты Вооруженными силами России.
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.
Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Украинский подрыв переговорного процесса может привести к гуманитарному тупику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, где непременными условиями являются демилитаризация и денацификация Украины. Вместе с тем, по ее словам, заявление МИД Украины о прекращении переговоров с Россией подтверждает незаинтересованность киевского режима в мирном урегулировании конфликта.
Захарова также отметила, что у России нет никаких планов нападения на страны НАТО, однако меры по обеспечению безопасности на фоне наращивания альянсом своих контингентов в близи российских границ принимаются уже сейчас. По ее словам, РФ готова к любому развитию событий, при этом всегда исходит из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение Украины о приостановке переговоров с Россией опрометчивым, из-за него многие гуманитарные вопросы могут зайти в тупик. По ее словам, при всех политических раскладах, обострении отношений между государствами очень важно, чтобы сохранялся гуманитарный коридор, который позволял бы воссоединяться семьям с учетом закрытия границ, оказывать помощь в поиске без вести пропавших, помогать пленным устанавливать связь с их родными и близкими.
Владимир Зеленский
Во Франции пришли в ярость из-за нового шага Зеленского
Вчера, 15:38
Вчера, 15:38

Цугцванг Зеленского

Коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит обезобразить "лик" Владимира Зеленского, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он выразил сомнение, что Европа поверит Зеленскому на фоне коррупционного скандала.
Издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщило, что Еврокомиссии после коррупционного скандала на Украине придётся пересмотреть будущее выделение Киеву средств на энергосектор. Источник в ЕС в беседе с изданием назвал выявленную на Украине коррупцию возмутительной. Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал журналистам коррупционный скандал, заявив о том, что факты коррупции на Украине негативно влияют на желание стран Запада ее поддерживать.

Лихачев и Гросси обсудили в Калининграде ситуацию с ЗАЭС

Руководитель "Росатома" Алексей Лихачев на переговорах в Калининграде с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси выразил слова благодарности Агентству и его главе за помощь в обеспечении режима тишины для восстановления Запорожской АЭС.
Лихачев заявил, что ЗАЭС необходимо выводить на более системное энергоснабжение и идти к генерации энергии, но военно-политическая обстановка пока не позволяет это сделать. "Росатом" проинформировал международное агентство по атомной энергии о росте агрессии Киева против российской атомной энергетики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Украина, Мария Захарова, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", НАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
