Спецоперация, 14 ноября: ВС России освободили еще восемь населенных пунктов

Все о спецоперации на 14 ноября: к чему приведет отказ Украины от переговоров с Россией, как коррупция обезобразила лик Зеленского и о чем договорились "Росатом" и МАГАТЭ