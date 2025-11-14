Российские специалисты изучают оптику сбитого под Часовым Яром дрона

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Российские специалисты изучают оптику натовского разведывательного дрона, сбитого под Часовым Яром, сообщил РИА Новости разработчик отечественных БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.
По словам конструктора, военные РФ передали ему сбитый в районе Часова Яра беспилотник, после чего российские специалисты из его лаборатории БПЛА разобрали и изучили трофейное устройство. Как сообщал ранее Иванов, БПЛА, собранный из натовских комплектующих, был направлен на Украину из Латвии и испытывался в районе латвийского города Елгава.
Украина получила технологию для "стены дронов", пишут СМИ
12 ноября, 18:56
Инженер продемонстрировал агентству и фюзеляж, с электронной начинкой, и двигатель беспилотного аппарата.
"Тут потрясающая оптика. Мы ее всю забрали на опыты", - подчеркнул конструктор.
Он указал на особую дороговизну натовского устройства, в котором использовались комплектующие исключительно стран альянса, в частности США, Франции, Германии и государств Прибалтики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18