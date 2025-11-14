Рейтинг@Mail.ru
Российские специалисты изучают оптику сбитого под Часовым Яром дрона - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054911430.html
Российские специалисты изучают оптику сбитого под Часовым Яром дрона
Российские специалисты изучают оптику сбитого под Часовым Яром дрона - РИА Новости, 14.11.2025
Российские специалисты изучают оптику сбитого под Часовым Яром дрона
Российские специалисты изучают оптику натовского разведывательного дрона, сбитого под Часовым Яром, сообщил РИА Новости разработчик отечественных БПЛА семейства РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T07:11:00+03:00
2025-11-14T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040358733_0:233:3118:1987_1920x0_80_0_0_5b6330d445c2be3eea6980c74e6b35f0.jpg
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054592053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040358733_425:0:2969:1908_1920x0_80_0_0_7e7d98ecb7509df1c384a6c6a6b0da85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, латвия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Латвия
Российские специалисты изучают оптику сбитого под Часовым Яром дрона

Российские специалисты изучают оптику сбитого под Часовым Яром натовского дрона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
FPV-дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Российские специалисты изучают оптику натовского разведывательного дрона, сбитого под Часовым Яром, сообщил РИА Новости разработчик отечественных БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.
По словам конструктора, военные РФ передали ему сбитый в районе Часова Яра беспилотник, после чего российские специалисты из его лаборатории БПЛА разобрали и изучили трофейное устройство. Как сообщал ранее Иванов, БПЛА, собранный из натовских комплектующих, был направлен на Украину из Латвии и испытывался в районе латвийского города Елгава.
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника Лютый - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Украина получила технологию для "стены дронов", пишут СМИ
12 ноября, 18:56
Инженер продемонстрировал агентству и фюзеляж, с электронной начинкой, и двигатель беспилотного аппарата.
"Тут потрясающая оптика. Мы ее всю забрали на опыты", - подчеркнул конструктор.
Он указал на особую дороговизну натовского устройства, в котором использовались комплектующие исключительно стран альянса, в частности США, Франции, Германии и государств Прибалтики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала