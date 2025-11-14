Рейтинг@Mail.ru
Боевой хорек "Рикки" помогает бойцам в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
04:13 14.11.2025
Боевой хорек "Рикки" помогает бойцам в зоне СВО
Боевой хорек "Рикки" помогает бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 14.11.2025
Боевой хорек "Рикки" помогает бойцам в зоне СВО
В подразделении спецназа "Ахмат" МО РФ появился новый "боец" – хорек с позывным "Рикки", который помогает личному составу отвлечься от тяжелых рабочих будней,... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
Боевой хорек "Рикки" помогает бойцам в зоне СВО

В спецназе "Ахмат" появился боевой хорек с позывным "Рикки"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В подразделении спецназа "Ахмат" МО РФ появился новый "боец" – хорек с позывным "Рикки", который помогает личному составу отвлечься от тяжелых рабочих будней, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Гром".
"Идея завести хорька была командира. Хорек боевой. Наш военнослужащий с позывным "Рикки"... Форму ему еще не приобрели, но это все впереди", – поделился боец.
По его словам, уход и наблюдение за животным распределены между бойцами по очереди. Все кормят, поят "Рикки" и следят за ним.
"Это как ребеночек маленький. Сын полка, сын батальона… Кто на дежурстве сидит, тот за ним и смотрит… Он хищный, вначале курочку ел у нас, а сейчас перешел на корм кошачий", – рассказал "Гром".
Такой питомец, как рассказал "Гром", помогает личному составу подразделения разнообразить служебные будни.
"Хорек нам только помогает. Некая отдушина, отвлечься от будней рабочих", – поделился боец.
