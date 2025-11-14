https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054896202.html
Боевой хорек "Рикки" помогает бойцам в зоне СВО
Боевой хорек "Рикки" помогает бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 14.11.2025
Боевой хорек "Рикки" помогает бойцам в зоне СВО
В подразделении спецназа "Ахмат" МО РФ появился новый "боец" – хорек с позывным "Рикки", который помогает личному составу отвлечься от тяжелых рабочих будней,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T04:13:00+03:00
2025-11-14T04:13:00+03:00
2025-11-14T04:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_772b54bec1401615828b18a7f04772c1.jpg
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032055220.html
https://ria.ru/20251030/schenok-2051695510.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a01c1455a39c912b5001578415140e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Боевой хорек "Рикки" помогает бойцам в зоне СВО
В спецназе "Ахмат" появился боевой хорек с позывным "Рикки"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В подразделении спецназа "Ахмат" МО РФ появился новый "боец" – хорек с позывным "Рикки", который помогает личному составу отвлечься от тяжелых рабочих будней, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Гром".
"Идея завести хорька была командира. Хорек боевой. Наш военнослужащий с позывным "Рикки"... Форму ему еще не приобрели, но это все впереди", – поделился боец.
По его словам, уход и наблюдение за животным распределены между бойцами по очереди. Все кормят, поят "Рикки" и следят за ним.
"Это как ребеночек маленький. Сын полка, сын батальона… Кто на дежурстве сидит, тот за ним и смотрит… Он хищный, вначале курочку ел у нас, а сейчас перешел на корм кошачий", – рассказал "Гром".
Такой питомец, как рассказал "Гром", помогает личному составу подразделения разнообразить служебные будни.
"Хорек нам только помогает. Некая отдушина, отвлечься от будней рабочих", – поделился боец.