Боевой хорек "Рикки" помогает бойцам в зоне СВО

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В подразделении спецназа "Ахмат" МО РФ появился новый "боец" – хорек с позывным "Рикки", который помогает личному составу отвлечься от тяжелых рабочих будней, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Гром".

"Идея завести хорька была командира. Хорек боевой. Наш военнослужащий с позывным "Рикки"... Форму ему еще не приобрели, но это все впереди", – поделился боец.

По его словам, уход и наблюдение за животным распределены между бойцами по очереди. Все кормят, поят "Рикки" и следят за ним.

"Это как ребеночек маленький. Сын полка, сын батальона… Кто на дежурстве сидит, тот за ним и смотрит… Он хищный, вначале курочку ел у нас, а сейчас перешел на корм кошачий", – рассказал "Гром".

Такой питомец, как рассказал "Гром", помогает личному составу подразделения разнообразить служебные будни.