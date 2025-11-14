"Спартак" проиграл "Северстали" в КХЛ, несмотря на шайбу Морозова

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" одержала победу над московским "Спартаком" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе "Северстали" шайбы забросили Иоаннис Калдис (14-я минута), Данил Аймурзин (23), Михаил Ильин (26) и Никита Камалов (42). У "Спартака" отличились Иван Морозов (8), Адам Ружичка (18), для которого матч стал 100-м в карьере в КХЛ, и Данил Пивчулин (48).

Морозов отметился голом в первом матче после завершения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В сентябре "Спартак" сообщил о том, что в допинг-пробе хоккеиста выявлен кокаин. Нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период.

"Северсталь", набрав 34 очка, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" (29) располагается на шестой позиции.