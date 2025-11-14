Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" проиграл "Северстали" в КХЛ, несмотря на шайбу Морозова - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:51 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/spartak-2055087742.html
"Спартак" проиграл "Северстали" в КХЛ, несмотря на шайбу Морозова
"Спартак" проиграл "Северстали" в КХЛ, несмотря на шайбу Морозова - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
"Спартак" проиграл "Северстали" в КХЛ, несмотря на шайбу Морозова
Череповецкая "Северсталь" одержала победу над московским "Спартаком" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T21:51:00+03:00
2025-11-14T21:51:00+03:00
хоккей
спорт
москва
иван морозов
никита камалов
адам ружичка
спартак (москва)
северсталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055087221_0:0:2672:1504_1920x0_80_0_0_8694dba41ff273c26e1b9cf5443b1b34.jpg
/20251114/khokkey-2055013062.html
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055087221_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_a4429aa22fa7bfc99bbcd6c92b086584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, москва, иван морозов, никита камалов, адам ружичка, спартак (москва), северсталь, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Москва, Иван Морозов, Никита Камалов, Адам Ружичка, Спартак (Москва), Северсталь, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Спартак" проиграл "Северстали" в КХЛ, несмотря на шайбу Морозова

"Спартак" уступил "Северстали" в КХЛ в первом матче Морозова после возвращения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Северсталь" (Череповец)
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - Северсталь (Череповец) - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" одержала победу над московским "Спартаком" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе "Северстали" шайбы забросили Иоаннис Калдис (14-я минута), Данил Аймурзин (23), Михаил Ильин (26) и Никита Камалов (42). У "Спартака" отличились Иван Морозов (8), Адам Ружичка (18), для которого матч стал 100-м в карьере в КХЛ, и Данил Пивчулин (48).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
3 : 4
Северсталь
07:15 • Иван Морозов
(Павел Порядин)
17:00 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
47:16 • Danil Pivchulin
(Павел Порядин, Даниил Орлов)
13:14 • Yanni Kaldis
(Данил Веряев)
22:32 • Данил Аймурзин
(Николай Чебыкин, Тимофей Давыдов)
25:22 • Михаил Ильин
(Николай Чебыкин, Тимур Каримов)
41:13 • Никита Камалов
(Ilya Kvochko, Илья Иванцов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Морозов отметился голом в первом матче после завершения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В сентябре "Спартак" сообщил о том, что в допинг-пробе хоккеиста выявлен кокаин. Нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период.
"Северсталь", набрав 34 очка, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" (29) располагается на шестой позиции.
В следующем матче "Северсталь" 16 ноября примет московский ЦСКА, двумя днями позднее "Спартак" сыграет в гостях со столичным "Динамо".
Вячеслав Буцаев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Сибирь" объявила об увольнении Буцаева с поста главного тренера
14 ноября, 15:42
 
ХоккейСпортМоскваИван МорозовНикита КамаловАдам РужичкаХК Спартак (Москва)СеверстальЦСКАКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала