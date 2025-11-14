"Спартаку" стоит назначить главным тренером Тихонова, считает Пономарев

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Руководству московского футбольного клуба "Спартак" в поисках нового главного тренера стоит обратить внимание на бывшего игрока команды Андрея Тихонова, который неплохо работает в клубе Первой лиги красноярском "Енисее", заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.

"Поэтому если руководство "Спартака" назначит Андрея Тихонова главным тренером команды, то я буду только за", - добавил собеседник агентства.