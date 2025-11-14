Рейтинг@Mail.ru
"Спартаку" стоит назначить главным тренером Тихонова, считает Пономарев - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Футбол
 
11:21 14.11.2025 (обновлено: 12:08 14.11.2025)
"Спартаку" стоит назначить главным тренером Тихонова, считает Пономарев
Руководству московского футбольного клуба "Спартак" в поисках нового главного тренера стоит обратить внимание на бывшего игрока команды Андрея Тихонова, который РИА Новости Спорт, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Руководству московского футбольного клуба "Спартак" в поисках нового главного тренера стоит обратить внимание на бывшего игрока команды Андрея Тихонова, который неплохо работает в клубе Первой лиги красноярском "Енисее", заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
Во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта с сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство "Спартака" выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов. После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют "Краснодар" и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка.
"Руководству "Спартака" сейчас надо подыскивать главного тренера. Например, неплохо работает в Первой лиге Андрей Тихонов. Почему бы ему не доверить "Спартак", потому что парень трудится по-настоящему. А ведь в Первой лиге работать непросто, поскольку там порой бывает такая вакханалия", - сказал Пономарев.
"Поэтому если руководство "Спартака" назначит Андрея Тихонова главным тренером команды, то я буду только за", - добавил собеседник агентства.
Тихонову 55 лет, он выступал за "Спартак" в 1992-2000 годах и в 2011-м, забив 90 мячей в 265 матчах. Является восьмикратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка России. После завершения игровой карьеры Тихонов работал ассистентом главного тренера в "Спартаке" и "Краснодаре", возглавлял "Спарту" (Щелково), "Енисей", "Крылья Советов" (Самара) и "Астану" из Казахстана.
